롯데카드, 서울시와 '띵크어스 데이' 개최…지역기업 46곳 참여

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드와 서울시가 11일부터 12일 반포한강공원서 행사를 연다.
- 띵크어스 데이 3회째로 46개 기업이 참여했다.
- 지역·친환경 제품 판매로 판로 확대를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 서울특별시와 함께 오는 11일부터 12일까지 서울 반포한강공원 달빛광장에서 '띵크어스 데이 3rd(with 넥스트로컬) in 반포한강공원'을 개최한다고 10일 밝혔다.
띵크어스 데이는 지역 특산물과 자원을 활용한 제품이나 친환경 제품을 판매하는 기업이 시민과 만나는 상생 마켓이다. 롯데카드와 서울시는 올해로 3회째 행사를 공동 개최한다.
이번 행사에는 롯데카드 ESG 캠페인 '띵크어스'와 서울시의 지역 청년 창업 지원사업 '넥스트로컬' 참여 기업, 농림축산식품부 지원 기업 등 총 46개 업체가 참가한다.
행사장에서는 지역 자원을 활용하거나 친환경 방식으로 만든 식품과 디저트, 건강기능식품, 가방, 화장품 등 다양한 제품을 판매한다. 방문객에게는 상품 할인 쿠폰과 기념품도 제공한다.
롯데카드는 이번 행사를 통해 지역 기반 기업의 브랜드 인지도를 높이고 판로 확대를 지원한다는 계획이다. 소비자들도 평소 접하기 어려웠던 지역 브랜드와 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다.
롯데카드 관계자는 "띵크어스 데이는 지역과 환경을 살리는 기업과 시민을 연결해 지속가능한 사회를 위한 노력을 함께 실천할 수 있도록 마련한 행사"라며 "한강공원에서 다양한 지역 브랜드와 제품을 만나보길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com