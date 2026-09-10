한화손보, 고대 안암병원에 정신건강 특화 병원학교 '다숨교실' 개소

AI 핵심 요약beta
- 한화손보가 10일 다숨교실 개소식을 열었다.
- 고대안암병원서 정신건강 입원학생 학업 지원했다.
- 교과·상담·보호자 프로그램으로 회복을 돕는다.
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보호자 심리상담·학교 복귀 지원까지 통합 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 고려대학교 안암병원, 서울특별시교육청과 함께 정신건강 문제로 입원 치료를 받는 학생을 위한 병원학교 '다숨교실' 개소식을 열고 환아와 가족의 일상 회복을 지원한다고 10일 밝혔다.
다숨교실은 지난 7월 서울시교육청 인가를 받아 고려대 안암병원에 문을 연 정신건강 특화 병원학교다. 한화손보에 따르면 국내 상급종합병원 가운데 정신건강 입원학생을 대상으로 운영되는 병원학교는 이번이 처음이다.
기존 병원학교가 소아암 등 신체질환을 앓는 학생을 중심으로 운영되면서 정신건강 문제로 입원한 학생은 치료 기간 중 학업을 이어가기 어려운 경우가 있었다. 다숨교실은 치료와 학습을 병행할 수 있도록 교육 프로그램을 제공해 이 같은 학업 공백을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
입원 학생들은 다숨교실에서 국어·영어·수학 등 교과 수업을 받을 수 있다. 음악과 스포츠 활동, 심리상담 등 심리·정서 지원 프로그램도 무료로 제공된다.
한화손보는 장기간 돌봄을 담당하는 보호자를 위한 '보호자 웰니스 프로그램'도 운영한다. 마음건강 선별검사를 비롯해 맞춤형 심리상담과 부모 교육, 보호자 지지 모임 등을 지원해 보호자의 심리적 부담을 덜고 환아와 가족이 함께 회복할 수 있도록 돕는다.
퇴원을 앞둔 학생에게는 의료사회복지사가 '학교 복귀 상담'을 제공한다. 치료 이후 학교생활에 다시 적응할 수 있도록 입원 치료부터 학업 유지, 학교 복귀까지 연계해 지원한다는 계획이다.
한화손보 관계자는 "의료기관과 교육기관, 기업이 각자의 전문성을 모아 미래 세대의 건강한 성장을 지원하는 협력 사례"라며 "치료 기간에도 아이들의 배움이 이어지고 환아와 가족 모두가 건강하게 일상으로 돌아갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com