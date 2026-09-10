보이러코리아, 모기 물림 가려움 완화 'BiteX BR60' 코스트코 할인

AI 핵심 요약beta
- 보이러코리아가 10일 BiteX BR60을 코스트코 9곳서 할인 판매했다
- 광명·천안·의정부 등 9개 지점서 13일까지 판매했다
- 폭염 뒤 비와 선선한 날씨로 모기 개체수 증가가 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 보이러코리아는 모기 물림 가려움 완화 의료기기인 'BiteX BR60'을 오는 13일까지 코스트코 9개 지점에서 할인 판매한다고 밝혔다. 할인 판매가 진행되는 지점은 광명, 천안, 의정부, 공세, 송도, 세종, 고척, 대전, 김해점이다.
BiteX BR60은 열을 이용해 모기나 벌레에 물린 부위의 가려움을 완화하는 기기다. 이 제품은 유럽과 북미 등 해외 130개 이상 코스트코 매장에서 판매 중이며, 국내에서는 온라인몰에 이어 오프라인 판매 채널을 확대하고 있다.
일반적으로 기온이 25~30도 안팎일 때 모기 활동성이 높은 것으로 알려져 있다. 올해는 8월 중순까지 이어진 폭염으로 모기 활동이 주춤했으나, 광복절 연휴 이후 비가 내리고 기온이 낮아지면서 모기 개체 수가 다시 증가하는 양상을 보이고 있다고 회사 측은 설명했다.
빗물이 고인 곳에 산란된 모기 유충이 약 2주 뒤 성충으로 성장하는 점을 고려하면, 9월 중후반까지 모기 개체 수가 추가로 늘어날 가능성이 있다는 전망도 나온다.
보이러는 107년 역사의 독일 헬스케어 브랜드로, 혈압계, 체온계, 네블라이저 등 다양한 의료기기 제품군을 보유하고 있다. 140여 개국에 제품을 공급하고 있으며, 보이러코리아는 2023년 설립된 한국 지사다.
whitss@newspim.com