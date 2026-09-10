"근로 면제 박탈" 삼성전자 초기업노조 위원장, 내부 감사 요구에 보복 논란

삼성전자 초기업노조 녹취록 공개 파장...친인척 수의계약 의혹

부위원장 내부 감사 요구에 최승호 위원장 "근로 면제 빼겠다"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 최승호 삼성전자 초기업노동조합 위원장이 친인척 수의계약 논란에 이어 노조 간부에 대한 보복성 조치를 내리며 논란에 휩싸였다. 특정 사업부에 편향된 노조 운영으로 인해 분열을 조장했다는 비판까지 받으면서 리더십이 크게 흔들리고 있다.

최 위원장은 앞서 노조 물품을 자신의 장인이 운영하는 업체와 수의계약한 사실이 알려지며 의혹에 휩싸였다. 이송이 부위원장이 내부 감사를 요구하는 과정에서 최 위원장은 "위원장 권한으로 근로 면제를 빼겠다"며 보복성 조치로 대응한 것으로 밝혀졌다.

지난 4월 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞에서 과반노조 공식 선언 기자회견에서 발언을 하고 있는 최승호 초기업노조 위원장. [사진=뉴스핌DB]

10일 업계에 따르면, 최근 공개된 삼성전자 초기업노조 지도부 대화 녹취록에는 최 위원장과 이 부위원장이 대립하는 내용이 담겼다. 노조가 집회 등에 사용한 물품을 최 위원장 장인 업체와 수의계약한 사실이 알려지며 논란이 되자 노조 회계와 운영을 놓고 갈등을 빚은 것이다.

최 위원장이 관련 논란에 대해 장인 업체와 계약을 맺은 것은 사실이나 개인적인 금전 이익은 없었다는 입장을 고수하고 있다. 녹취록에서 이 부위원장은 계약 과정과 조합비 집행 과정에서 회계 문제를 지적하면서 "내부 감사하겠다"고 요구했다.

이에 최 위원장은 보복성 조치로 답했다. 그는 "총회는 위원장 직권이며, 위원장이 할 수 있는 것"이라며 "위원장 권한으로 근로 면제 빼드릴 테니 광주로 가셔서 대응하시라"고 말했다.

근로시간면제는 노조 간부가 근무시간 중 일정 시간 노조 활동을 할 수 있도록 보장하는 제도다. 내부 감사를 요구한 직후 근로시간면제 적용을 중단하겠다는 취지의 발언이 나오면서, 노조 내부에서는 위원장에게 부여된 권한이 문제 제기를 차단하는 수단으로 활용되는 것 아니냐는 비판이 나오고 있다.

최 위원장이 위원장 직위를 이용해 내부 문제를 제기한 노조 간부를 현업으로 강제 복귀시키려 했다며 직권남용 논란이 불거지고 있다.

조합비가 위원장 친인척의 사업에 투입된 경위와 절차에 대한 의구심이 커지고 있지만, 최 위원장은 대응이 부적절하다는 비판이 제기되고 있다. 이 부위원장은 "최승호 위원장님이 장인어른과 수의계약을 한 게 잘못된 것"이라고 지적했다. 최 위원장은 "8500만 원에 싸게 계약했고, 조합원 70%가 잘했다고 했다"고 반박했다.

한편 최 위원장은 장인 업체와 물품 계약을 맺기 전 전국삼성전자노동조합(이하 전삼노)을 포함한 공동투쟁본부 집행부의 동의를 얻었다고 주장했다. 이에 대해 전삼노 10일 입장문을 통해 "중앙집행부는 해당 업체가 위원장 장인 회사라는 사실을 보고받거나 사전에 인지한 바가 전혀 없다"며 "전삼노는 공동 행사 진행 비용의 40%만 부담했을 뿐"이라고 강조했다.

최 위원장의 DS 중심의 노조 운영에 대한 갈등도 드러났다. 이 부위원장이 "반도체 성과급을 위해서 DX를 버린 것"이라며 "'DS 노조'라는 말을 꺼낸 순간부터 상처받기 시작했다"고 말했다. 최 위원장은 "DX가 성과급을 받을 수 있는 구조가 아니다"라며 "DX 조합원들이 납부해서 별도 조합을 설립하라"고 말했다.

노동계 관계자는 "녹취록을 통해 드러난 최 위원장의 발언은 조합 민주주의를 훼손할 수 있는 행위"라며 "제기된 의혹에 대해서는 외부 회계법인 등을 포함한 독립적인 진상조사를 통해 사실관계를 확인할 필요가 있다"고 말했다.

raul1649@newspim.com