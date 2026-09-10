IBK기업은행, 'IBK창공 실리콘밸리 4기' 육성 프로그램 개시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행 IBK창공이 10일 실리콘밸리 4기 프로그램을 열었다.
- 소프티오닉스 등 5개 스타트업을 최종 선발했다.
- 12주 육성·투자 지원으로 해외 진출을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행의 창업육성플랫폼 IBK창공이 10일 서울 코엑스 스타트업 브랜치에서 '실리콘밸리 4기 액셀러레이팅 프로그램' 킥오프데이를 개최하고 스타트업 해외 진출 육성에 나섰다고 밝혔다.
실리콘밸리 액셀러레이팅 프로그램은 기업은행이 스타트업의 해외 진출을 돕기 위해 글로벌 벤처캐피털 500글로벌과 공동 운영하는 육성 사업이다.
이번 4기에는 ▲소프티오닉스 ▲튜나블바이오시스템즈 ▲청방코리아 ▲바이어코리아 ▲포지코리아 등 5개 기업이 최종 선발됐다.
기업은행은 선발 기업에 투자금 지원과 함께 총 12주간의 육성 프로그램을 제공한다. 국내에서 4주간 기업진단 및 멘토링을 진행한 뒤, 미국 IBK창공 실리콘밸리 센터에서 8주간 투자유치 IR, 파트너사 미팅, 기관 네트워킹을 통해 미국 시장 안착을 지원한다.
이건홍 IBK기업은행 혁신금융그룹장은 "이번 프로그램이 선발 기업의 글로벌 역량을 강화하는 계기가 되길 바란다"며 "스타트업의 해외 시장 진출 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com