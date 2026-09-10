추석 벌초 때 예초기 사고 주의…10명 중 8명 '보호구 착용 안 해'

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 10일 추석 벌초 예초기 안전수칙을 당부했다
- 예초기 작업자 84.3%가 보호구를 전혀 착용하지 않았다
- 반경 15m 통제와 보호구 착용 등 예방이 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 추석을 앞두고 벌초를 위한 예초기 사용이 늘어나는 가운데 예초기 작업자 10명 중 8명 이상이 안전모나 안면보호구 등 적절한 보호장비를 전혀 착용하지 않는 것으로 나타났다.
행정안전부는 벌초 등으로 예초기를 사용할 때 개인보호구를 철저히 착용하는 등 안전사고 예방에 각별히 주의해달라고 10일 당부했다.
농촌진흥청의 '2025년 농업인의 업무상 손상 조사'에 따르면 농기계 관련 손상 사고 가운데 예초기 사고 비율은 14.3%로 경운기(25.0%)에 이어 두 번째로 높았다. 트랙터는 13.6%, 관리기는 9.0%였다.
특히 응답자의 84.3%는 예초기 작업을 할 때 안전모나 안면보호구 등 적절한 보호구를 '전혀 착용하지 않는다'고 답했다. '항상 착용한다'는 응답은 6.0%에 그쳤다.
예초기 사고 유형으로는 베임·찔림이 38.3%로 가장 많았다. 이어 날아오거나 떨어진 물체에 맞는 사고가 27.6%, 넘어짐·미끄러짐 17.2%, 무리한 힘·동작 11.3%, 회전하는 기계에 끼이는 사고가 5.6%를 차지했다.
부상 부위는 다리·발이 49.0%로 절반에 달했다. 척추가 14.9%, 얼굴·머리가 12.7%, 손목이 9.8%로 뒤를 이었다.
행안부는 예초 작업을 시작하기 전 돌이나 나뭇가지, 쓰레기 등을 미리 치워 예초기 날과 충돌해 이물질이 튀는 것을 방지해야 한다고 당부했다. 작업 중에는 반경 15m 이내에 다른 사람이 접근하지 않도록 해야 한다.
안면보호구나 보안경을 비롯해 무릎보호대, 안전화, 안전모, 장갑 등 신체 부위별 보호구를 착용하고 긴 옷을 입는 것도 중요하다.
예초기에는 보호 덮개를 반드시 장착하고 칼날 고정 상태도 작업 전에 점검해야 한다. 날이 휘거나 마모됐다면 교체해야 한다.
특히 돌 등 이물질과 충돌할 경우 튀어 오를 위험이 큰 '이도날' 사용은 자제하고 상대적으로 안전한 원형날이나 끈날 등을 사용하는 것이 권장된다. 현재 예초기 날 사용 비율은 이도날이 86.1%로 대부분을 차지하고 있다.
칼날에 이물질이 끼었을 경우에는 반드시 전원이나 동력을 차단한 뒤 장갑을 낀 손으로 제거해야 한다.
하종목 행안부 예방정책국장은 "추석을 앞두고 벌초 등으로 예초기 사용이 늘어나는 만큼 신체 부위별 보호구 착용을 철저히 하고 무엇보다 안전을 최우선으로 작업해 주시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com