넷마블문화재단, '전국 장애학생 e페스티벌' 마무리...29개 종목 우승팀 가려

AI 핵심 요약beta
- 넷마블문화재단이 10일 2026 전국 장애학생 e페스티벌을 마무리했다.
- 이번 행사에는 8~9일 전국 학생·교사·학부모 1600명이 참여했다.
- 대회는 29개 종목으로 열렸고 우승팀 29팀에 장관상이 수여됐다.
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마구마구 리마스터·모두의마블 등 e스포츠·정보경진대회 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블문화재단은 국립특수교육원, 한국콘텐츠진흥원과 함께 주최한 '2026 전국 장애학생 e페스티벌'을 마무리했다고 10일 밝혔다.
지난 8일부터 9일까지 열린 이번 행사에는 전국 특수학교와 특수학급 학생, 지도교사, 학부모 등 약 1600명이 참여했다. 앞서 지난 5월부터 7월까지 진행된 지역예선에는 약 3000명이 참가했다.
대회는 '마구마구 리마스터', '모두의마블' 등 e스포츠대회 11개 종목과 정보경진대회 18개 종목 등 총 29개 종목으로 진행됐다. 각 종목 우승팀 29팀에는 교육부장관상과 문화체육관광부장관상 등이 수여됐다.
마구마구 리마스터 종목에서는 주몽학교 김하율·이동우 학생이 우승했고, 모두의마블에서는 충북 영동초등학교 최은유·최정우 학생이 정상에 올랐다.
행사 기간에는 공연과 퀴즈쇼 등 문화 프로그램도 함께 운영됐다. 정보경진대회 등 세부 결과는 추후 대회 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.
flurry327@newspim.com