카카오게임즈, 성남 아동·청소년 대상 '프렌즈게임 랜드' 운영

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 9일 성남서 가을 게임 운동회를 열었다.
- 성남 지역아동센터 아동·청소년에 게임·IT 체험을 제공했다.
- 드론·로봇 축구 등 새 콘텐츠로 체험 폭을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
게임 활용한 과학기술·디지털 교육 기회 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 지난 9일 경기 성남종합운동장 야외농구장에서 사회공헌 캠페인 '찾아가는 프렌즈게임 랜드' 가을 게임 운동회를 진행했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 성남시 지역아동센터 아동과 청소년에게 게임·IT 콘텐츠 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 카카오게임즈는 지난 5월 성남시 '지구촌 어울림 축제'에 이어 올해 두 번째로 성남시와 연계해 행사를 진행했다.
행사장에는 4D 가상현실(VR) 게임과 스포츠, 휠체어 스포츠 게임, 드론 조종과 로봇 축구 등을 체험할 수 있는 공간이 마련됐다.
특히 이번 행사에서는 드론과 로봇을 활용한 IT 체험 콘텐츠를 새롭게 도입했다. 참가자들이 직접 기기를 조종하고 과제를 수행하며 과학기술과 디지털 콘텐츠를 경험할 수 있도록 구성했다.
'찾아가는 프렌즈게임 랜드'는 카카오게임즈가 2019년부터 운영해온 사회공헌 사업이다. 게임문화 접근성이 낮은 아동과 청소년을 찾아가 게임 체험 기회를 제공하고 있으며, 지난해부터 세이브더칠드런과 협력해 어린이병원·특수학교·아동보호시설 등으로 운영 대상을 확대하고 있다.
flurry327@newspim.com