추석 '바가지요금' 잡는다…신고 접수 24시간 내 현장조사

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 11일부터 27일까지 추석 물가안정 대책을 시행했다
- 성수품·음식점·숙박업소 바가지요금을 24시간 내 단속한다
- 착한가격업소 할인 확대와 전통시장 주차허용도 늘렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
착한가격업소 할인·전통시장 420곳 2시간 주차 허용
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 추석을 앞두고 성수품과 음식점, 숙박업소 등의 '바가지요금' 집중 단속에 나선다. 신고가 접수되면 원칙적으로 24시간 이내 현장조사에 착수하고 가격표시제 위반 등이 적발되면 시정 권고나 영업정지 등 조치를 취한다.
행정안전부는 추석 민생 안정 대책의 일환으로 오는 11일부터 27일까지 '추석 물가안정 특별대책기간'을 운영한다고 10일 밝혔다.
특별대책기간에는 지방정부별 '물가 대책 종합상황실'을 가동하고 국·과장급 공무원을 물가책임관으로 지정한다. 추석 성수품 가격을 조사해 지방정부 누리집에 공개하는 등 현장 중심의 물가 관리에 나선다.
특히 명절 대목을 노린 바가지요금을 집중적으로 단속한다. 행안부는 관계부처와 지방정부, 민간단체가 참여하는 합동점검반을 구성해 추석 성수품과 음식점, 숙박업소 등을 중심으로 불공정 행위를 점검한다.
바가지요금을 발견하면 전화나 QR코드를 이용해 신고할 수 있다. 신고 창구는 지역번호와 120을 누르는 지방정부 민원전화와 관광불편신고센터 1330 등이다.
접수된 신고에 대해서는 원칙적으로 24시간 이내 지방정부가 현장조사에 착수한다. 가격표시제 위반 등 바가지요금이 적발될 경우 즉시 시정 권고나 영업정지 등 관련 규정에 따른 조치를 취할 방침이다.
추석 장바구니 부담을 덜기 위해 '착한가격업소' 이용 혜택도 확대한다.
착한가격업소에서 1만원 이상 결제하면 2000원의 할인 혜택을 제공하는 카드사를 롯데·삼성·하나·현대·KB국민·NH농협 등 6곳으로 확대했다.
이달 1일부터 30일까지 착한가격업소 3곳 이상을 방문한 뒤 이용 후기 행사에 참여하면 추첨을 통해 기념품도 제공한다.
전통시장 이용객을 위한 주차 편의도 확대한다. 오는 11일부터 27일까지 전국 420곳 전통시장 주변 도로에서 최대 2시간 주차가 허용된다.
지방정부는 주차 허용 구간을 누리집에 미리 공개하고 안내 현수막 설치와 관리요원 배치 등을 통해 교통 혼잡을 관리할 예정이다. 소방시설 주변과 어린이보호구역, 교통사고 다발지역 등 안전과 직결된 구간은 주차 허용 대상에서 제외된다.
윤호중 행안부 장관은 "국민께서 넉넉하고 편안한 추석 명절을 보내실 수 있도록 장바구니 물가와 민생 현장을 세심히 살피겠다"며 "명절 대목을 노린 바가지요금 등 불공정 행위에는 선제적으로 엄정하게 대응하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com