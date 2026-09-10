위메이드커넥트 '메이크 드라마 : MAD', 출시 100일 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 위메이드커넥트가 10일 ‘메이크 드라마 : MAD’ 100일 업데이트를 했다.
- 신규 캐릭터 비앙카와 메인 스토리 5장을 추가했다.
- 레벨·콘텐츠 확장과 100일 기념 이벤트도 진행했다.
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글로벌 사전예약 진행...스팀 PC 버전도 준비
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드맥스 자회사 위메이드커넥트는 플러피덕이 개발한 모바일 서브컬처 RPG '메이크 드라마 : MAD'의 출시 100일 기념 업데이트를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 업데이트에서는 신규 캐릭터 '비앙카'와 메인 스토리 제5장이 추가된다. 비앙카는 가면과 검을 사용하는 캐릭터로 신규 스토리의 주요 인물로 등장한다.
최대 레벨과 지역 제패 콘텐츠도 확장한다. 호출 시 NPC 보이스를 추가하고 일부 챕터 난이도를 조정하는 등 시스템 개선도 함께 진행한다.
출시 100일을 기념한 이용자 이벤트도 마련했다. 출석 이벤트 '100일 감사 선물'을 비롯해 캐릭터 육성 및 미션 달성에 따라 게임 내 아이템을 지급한다.
지난 6월 국내 출시된 메이크 드라마 : MAD는 미국·대만·일본 등 글로벌 시장 출시를 앞두고 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 사전예약을 진행하고 있다. PC 버전 출시를 위한 스팀 상점 페이지도 운영 중이다.
flurry327@newspim.com