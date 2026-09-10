방사청장 폴란드 MSPO 출격… K2·K9 이어 유럽 방산협력 '공동생산·MRO'로 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 이용철 방위사업청장이 9일 폴란드 MSPO 2026에서 유럽 방산협력 확대를 논의했다.
- 공동연구·공동생산·MRO로 협력 범위를 넓혀 유럽 진출 교두보를 키웠다.
- 국내 중소기업 8개사도 참가해 유럽 수출 상담과 판로 개척에 나섰다.
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폴란드·에스토니아 국방 고위급과 연쇄 면담
MSPO 통합한국관에 중소기업 8곳 참가
한화·현대로템·KAI 등 포함 한국 기업 16곳 개별 홍보관 운영
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 폴란드가 K-방산의 유럽 수출 교두보로 부상한 가운데, 방위사업청이 폴란드 국제방위산업전시회(MSPO)에서 공동연구·공동생산·후속군수지원(MRO)까지 아우르는 방산협력 확대에 나섰다.
K2 전차와 K9 자주포, FA-50 경공격기 등 대형 수출 계약을 계기로 형성된 한·폴 방산협력을 유럽 주요국으로 넓히고, 국내 중소 방산기업의 현지 시장 진출도 지원하겠다는 구상이다.
방위사업청은 이용철 청장이 9일(현지시각) 폴란드 키엘체에서 열리고 있는 MSPO 2026에 참석해 폴란드 및 유럽 국가 고위급 인사들과 면담하고, 우리 방산기업의 유럽 수출 확대 방안을 논의했다고 10일 밝혔다. MSPO는 폴란드 국방부가 협력하는 동유럽 최대급 방산 전시회로, 올해는 8일부터 11일까지 나흘간 키엘체 전시센터에서 열린다. 지난해 기준 35개국이 전시에 참여했고, 참관객은 약 3만9000명에 달했다.
이 청장은 이날 폴란드 국방·방산 전문매체 디펜스24(Defence24)가 주관한 '한국·폴란드 방산 협력: 기회와 도전' 토론회에 참석했다. 이 자리에는 폴란드 국유자산부 차관과 군비청 부청장 등 현지 방산정책 및 획득 분야 핵심 인사들이 참여했다. 방사청은 한국과 폴란드 간 기존 방산협력 성과를 설명하고 향후 협력의 발전 방향을 제시했다고 밝혔다.
이 청장은 토론회 뒤 폴란드와 에스토니아 국방부 차관 등 주요국의 국방 획득 분야 고위급 인사들을 잇달아 만나 협력 현안을 협의했다. 논의 의제는 단순 완제품 수출을 넘어 공동연구와 공동생산, 후속군수지원으로 협력 범위를 넓히는 데 맞춰졌다. 유럽 각국이 우크라이나 전쟁 이후 탄약·기갑·방공·무인체계 등의 전력 보강과 공급망 안정화에 속도를 내는 상황에서, 한국 방산이 현지 생산과 장기 군수지원 역량을 갖춘 파트너로 자리 잡겠다는 의미로 해석된다.
방사청은 이번 MSPO에 국내 중소기업 8개사가 참여하는 통합한국관도 운영했다. 참여 기업은 디앤비, 티비티, 엑스빔테크, 코츠테크놀로지, 솔빛시스템, 무리기술, 에프에스, 수성정밀기계다. 이들은 전차·자주포 통합조종상자, 냉각형 열화상카메라 모듈, 전술 광통신용 확장빔 광커넥터, K2 전차용 데이터처리장치, 대드론 방어체계, 레이저발진기, 전차·드론용 적외선(IR) 카메라 극저온 냉각기, 전차·자주포 포구 자동청소기 등을 선보였다.
통합한국관 주변에는 한화그룹, 현대로템, 한국항공우주산업(KAI), 풍산, 영풍전자, 에어빌리티 등 16개 한국 기업의 개별 홍보관도 마련됐다. 방사청은 대기업의 완성 무기체계와 중소기업의 전자·광학·통신·정비 부품 및 장비를 한데 묶어 홍보함으로써, 한국 방산의 체계 종합 능력과 공급망 경쟁력을 동시에 부각한다는 계획이다.
통합한국관에서는 8일 한·폴 방산협력 세미나가 열렸고, 10일에는 일반 참관객을 대상으로 한 '코리아 데이(Korea Day)' 행사도 개최된다. 중소 방산기업으로서는 단독 부스 운영에 따르는 비용과 현지 네트워크 확보 부담을 줄이면서, 유럽 조달기관과 방산업체, 구매자들을 상대로 수출 상담 기회를 확보할 수 있는 무대다.
이용철 청장은 "폴란드는 우리 방산기업의 유럽시장 진출에 있어 중요한 전략적 협력국"이라며 "이번 MSPO를 계기로 폴란드를 비롯한 유럽 주요국과의 방산협력을 한층 발전시키고, 우수한 기술력을 가진 국내 중소기업들이 유럽과 세계 방산시장에 진출하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com