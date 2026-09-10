데이터처, '추석 성수품' 가격 매일 조사...7개 특·광역시 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 정부가 10일 추석 앞두고 일일물가조사 시작했다
- 사과·쇠고기·조기 등 36개 품목을 매일 조사한다
- 결과는 부처 공유해 수급 안정과 물가 관리에 쓴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조사 결과 매일 관계부처에 공유
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 추석을 앞두고 쇠고기와 사과, 조기 등 주요 성수품과 외식 품목의 가격을 매일 조사한다. 조사 결과는 관계부처에 공유해 수급 안정과 물가 관리에 활용한다.
국가데이터처는 오는 23일까지 이 같은 내용의 '추석 명절 일일물가조사'를 실시한다고 10일 밝혔다.
조사 대상은 농축수산물과 가공식품, 석유류, 외식 등 총 36개 품목이다. 농축수산물은 사과와 배, 밤, 쇠고기, 달걀, 조기 등 24개 품목이며 가공식품은 밀가루와 두부, 식용유 등 5개 품목이다.
휘발유와 경유, 등유 등 석유류 3개 품목과 삼겹살, 치킨 등 외식 4개 품목도 조사 대상에 포함된다.
조사는 서울과 부산 등 7개 특별·광역시에서 방문 면접과 온라인 방식으로 진행한다. 조사 결과는 매일 정책 부처에 공유해 성수품 가격 변동을 신속하게 파악하고 수급 안정 대책을 마련하는 데 활용할 예정이다.
안형준 국가데이터처장은 조사에 앞서 지난 8일 서울 남구로시장을 찾아 사과와 배 등 주요 성수품 가격을 점검하고 상인들의 애로사항을 청취했다.
안 처장은 "일일물가조사를 통해 파악한 정밀한 데이터는 추석 성수품의 수급 안정과 실효성 있는 물가정책을 수립하는 데 핵심 기초자료가 될 것"이라며 "국민이 피부로 느낄 수 있는 정확하고 신속한 통계 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com