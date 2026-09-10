"식기세척기 넣으면 끝"...써모스, 더 편리해진 '올뉴 데일리 텀블러' 출시

AI 핵심 요약beta
- 써모스가 10일 올뉴 데일리 원터치 텀블러를 선론칭했다
- 9월 10일~10월 7일 네이버 슈퍼신상으로 최대 25% 할인했다
- 식기세척기 세척과 이중잠금으로 편의성과 휴대성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3가지 용량·17종 컬러 라인업
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 보온병 브랜드 써모스가 대표 스테디셀러인 '데일리 원터치 텀블러'의 세척과 관리 편의성을 업그레이드한 '올뉴 데일리 원터치 텀블러'를 이날 네이버 브랜드 스토어에 선론칭한다고 10일 밝혔다.
이와 함께 써모스는 9월 10일부터 10월 7일까지 한 달간 네이버 '슈퍼신상' 프로모션을 진행하고, 신제품을 최대 25% 할인된 특별가로 선보인다.
'올뉴 데일리 원터치 텀블러'는 2013년 국내 첫 출시 이후 우수한 보온·보냉력과 가벼운 무게로 꾸준히 사랑받아온 써모스 대표 제품의 신규 시리즈다. 기존 특장점인 초경량·슬림 디자인은 유지하면서 매일 텀블러를 사용하는 소비자들의 의견을 반영해 세척 편의성을 대폭 강화했다.
신제품은 본체와 마개 등 모든 구성품을 식기세척기에서 세척 및 고온 건조할 수 있도록 밀착력이 뛰어난 특수 도장과 소재를 적용했다. 매번 손수 설거지해야 했던 번거로움을 줄였으며, 마개의 음용구 분리 방식과 뚜껑 패킹 구조를 한층 손쉽게 개선해 위생적인 관리가 가능하다. 원터치 버튼에는 이중 잠금 고리를 더해 가방 안에서도 내용물이 샐 염려 없이 안심하고 휴대할 수 있다.
이번 신제품은 개인의 라이프스타일에 맞게 고를 수 있도록 ▲250ml ▲350ml ▲500ml 등 3가지 용량, 총 17종 컬러 라인업으로 선보인다. 핑크, 블루, 옐로, 화이트, 카키, 블랙 등 파스텔과 모던 톤을 용량별로 다채롭게 적용했다. 별도 판매되는 전용 바닥 커버를 결합하면 스크래치와 내려놓을 때 발생하는 소음을 방지해 준다.
한편 써모스는 네이버 브랜드 스토어 선론칭을 기념해 다양한 이벤트를 전개한다. 오는 12일 열리는 '네이버 브랜드데이·쇼핑라이브'를 통해 주요 텀블러 및 추석 준비 키친웨어 라인업을 풍성한 혜택으로 소개할 예정이다.
stpoemseok@newspim.com