'일본 안보통' 이시바 전 총리, LIG 판교 찾아 천궁-Ⅱ·유도무기 둘러봐

AI 핵심 요약beta
- 이시바 전 일본 총리가 9일 LIG D＆A를 방문했다
- 천궁-Ⅱ 등 한국 정밀유도무기와 R＆D를 살펴봤다
- 한일 방산협력과 실질 안보 공조 확대를 논의했다
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방위청 장관·방위상 지낸 13선 정치인… 동북아 안보 변화 속 방산 협력 논의
천궁-Ⅱ부터 감시정찰·항공전자·우주·무인체계까지 첨단 전력 소개
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이시바 시게루(石破茂) 전 일본 총리가 방한 일정 중 국내 방산업체 가운데 유일하게 LIG 디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)를 찾아 천궁-Ⅱ 등 한국의 정밀유도무기와 첨단 연구개발(R＆D) 역량을 살폈다.
일본의 대표적 '안보통'으로 꼽히는 전직 총리가 한국 유도무기 기업을 직접 찾았다는 점에서, 북한 핵·미사일 위협과 미·중 전략경쟁이 겹친 동북아 안보 환경 속 한일 방산 협력의 접점을 넓히려는 행보로 해석된다.
LIG D＆A는 이시바 전 총리와 미즈시마 고이치 주한 일본대사 일행이 지난 9일 경기 성남시 판교하우스를 방문했다고 10일 밝혔다.
이시바 전 총리 일행은 신익현 LIG D＆A 대표이사, 박종성 미래전략부문장과 만나 변화하는 동북아 안보 환경과 한일 안보 협력의 필요성에 대해 의견을 교환했다. 양측은 양국 방위산업이 보유한 기술력과 공급망, 수출시장 측면의 강점을 결합할 수 있는 시너지 창출 방안도 논의한 것으로 전해졌다.
이날 방문은 이시바 전 총리의 방한 기간 중 국내 방산기업 방문으로는 LIG D＆A가 유일하다. 이시바 전 총리는 2024~2025년 일본 제102·103대 내각총리대신을 지냈으며, 방위청 장관과 방위상, 자민당 간사장, 농림수산상 등을 역임했다. 1986년 중의원에 처음 입성한 뒤 장기간 안보·국방 정책에 관여해 일본 정치권의 대표적 방위 전문가로 평가받아 왔다. 방위력 증강과 자위대 역할 확대, 한미일 안보 협력 강화 문제에 꾸준히 목소리를 내온 인물이기도 하다.
일행은 LIG D＆A의 핵심 전력 포트폴리오인 정밀유도무기, 감시정찰, 항공전자, 우주 및 무인체계 분야를 둘러봤다. 특히 한국형 다층 미사일방어체계(KAMD)의 중층 방어 축인 국산 중거리지대공유도무기 천궁-Ⅱ를 비롯해 정밀타격·방공 분야 유도무기 체계와 관련 R＆D 역량에 관심을 보였다.
천궁-Ⅱ는 항공기뿐 아니라 탄도미사일을 요격할 수 있도록 개발된 중거리 지대공 유도무기체계다. 북한의 탄도미사일 고도화와 동북아 미사일 위협 증대에 대응하는 한국형 미사일방어 전력의 핵심 체계로 꼽힌다. LIG D＆A는 유도무기 분야를 중심으로 레이더·전자전·항공전자·무인체계·위성 및 우주 분야로 사업 기반을 확대하고 있다.
신 대표는 "안보 분야에 조예가 깊은 이시바 전 총리와 미즈시마 대사 일행의 방문을 진심으로 환영한다"며 "이번 방문을 통해 당사의 첨단 R＆D 기술력과 글로벌 경쟁력을 공유할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.
이번 판교 방문은 한일 관계가 과거사·경제 현안과 별개로 북한 핵·미사일 대응, 해양안보, 미사일방어, 무인체계, 공급망 안정 등 실질 안보 의제를 중심으로 협력 공간을 넓혀가는 흐름과 맞닿아 있다.
한국이 유도무기·방공체계·전자전·무인전력 분야에서 수출 경쟁력을 강화하고, 일본도 방위장비 이전과 방산기반 강화에 속도를 내는 상황에서 양국 기업 간 기술 협력과 공동시장 개척 가능성에도 관심이 쏠린다. 이시바 전 총리는 최근에도 한일 간 안보 협력을 '동맹에 준하는 협력'으로 발전시켜야 한다는 취지의 견해를 밝힌 바 있다.
gomsi@newspim.com