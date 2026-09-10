"귀향 전 피로 싹 푸세요"…바디프랜드, 신세계 강남서 '건강수명충전소' 운영

AI 핵심 요약beta
- 바디프랜드가 10일 신세계 강남점에 팝업을 열었다.
- 추석 맞아 15일까지 건강수명충전소를 운영한다.
- 최신 AI 헬스케어로봇과 의료기기를 체험한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
웨어러블 AI 로봇 '733' 군무 퍼포먼스 공개
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 추석을 맞아 오는 15일까지 신세계백화점 강남점에서 체험형 팝업스토어 '건강수명충전소'를 운영한다고 10일 밝혔다.
신세계백화점 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에 마련된 이번 팝업스토어는 명절을 앞두고 가족 및 부모님과 함께 바디프랜드의 최신 헬스케어로봇을 직접 경험하고 건강 선물을 준비할 수 있도록 기획됐다.
이번 행사에서는 웨어러블 AI 헬스케어로봇 '733' 6대에 사용자가 직접 탑승해 선보인 특별 군무 퍼포먼스가 펼쳐져 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 전신 자유 운동을 구현하는 733 특유의 움직임을 전달했으며, 현장 방문객들은 팔과 어깨 회동, 고관절 및 발목 스트레칭 등 차별화된 마사지 기능을 직접 체험해 볼 수 있다.
AI+ 인증을 획득한 신제품 '퀀텀 AI 프로'와 '다빈치 AI 프로'도 함께 공개됐다. 두 제품은 대화만으로 사용자의 현재 컨디션과 원하는 신체 부위, 마사지 강도를 파악해 최적의 안마 코스를 설계해 주는 생성형 AI 마사지 기술을 적용했다.
이외에도 퀀텀 AI, 다빈치 AI, 에덴로봇, 팔콘 시리즈를 비롯해 '메디컬파라오 2026', '메디컬팬텀로봇' 등 다양한 의료기기 라인업이 전시된다. 슬립테크 브랜드 라클라우드의 '뉴헬스모션'과 소형 마사지기 '바디프랜드 미니'까지 한 자리에서 모두 둘러보고 체험할 수 있다.
바디프랜드 관계자는 "추석을 앞두고 보다 많은 고객들이 헬스케어로봇을 체험할 수 있도록 서울과 지방을 잇는 교통의 중심지에 건강수명충전소를 조성했다"며 "가족들의 건강수명 10년 연장을실현할 수 있는 바디프랜드의 최신 AI헬스케어로봇을 추석 선물로 마련하시고, 따뜻한 정과 사랑을 나누시길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com