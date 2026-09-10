우리투자증권, 정기예금 금리 최고 연 4.05%로 인상

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 10일 정기예금 금리를 올렸다.
- 비대면 발행어음형 정기예금 최고 연 4.05%다.
- CMA Note 등 수신상품 금리도 0.20%p 인상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리투자증권이 시장금리 변화에 맞춰 정기예금과 CMA 등 수신상품 금리를 인상한다. 비대면으로 발행어음형 정기예금에 가입하면 최고 연 4.05%의 금리를 받을 수 있다.
우리투자증권은 10일 개인 고객을 대상으로 발행어음형 정기예금과 CMA 상품 금리를 인상한다고 밝혔다.
발행어음형 정기예금은 만기 구간에 따라 금리를 0.10~0.15%p 올렸다. 이에 따라 1년(365일) 만기 거치식 정기예금은 개인 고객 기준 세전 연 3.95%의 금리가 적용된다.
비대면 채널을 통해 가입하면 0.10%p의 우대금리가 더해져 최고 연 4.05%를 받을 수 있다.
수시입출금 상품인 'CMA Note'와 '우리WON CMA Note'의 금리도 전 구간에서 0.10~0.20%p 인상했다.
'CMA Note'는 예치 기간에 따라 차등 금리를 제공하는 상품으로, 비대면 가입 시 개인 고객 기준 세전 연 3.00~3.80%의 금리가 적용된다. 단기 여유자금이나 투자 대기자금을 운용하려는 고객에게 적합하다는 설명이다.
'우리WON CMA Note'는 예금 잔액에 따라 금리가 달라지는 비대면 전용 상품이다. 개인 고객 기준 세전으로 1000만원 이하에는 연 3.00%, 1000만원 초과 금액에는 연 2.80%의 금리를 제공한다.
최근 시장금리 상승으로 증권사들도 발행어음과 CMA 등 수신상품 금리를 잇달아 조정하며 예치금 유치 경쟁을 벌이고 있다. 발행어음은 증권사가 자체 신용을 바탕으로 발행하는 단기금융상품으로, 종합금융투자사업자만 취급할 수 있다.
우리투자증권 관계자는 "시장금리 상승기에 고객이 체감할 수 있는 혜택으로 이어질 수 있도록 정기예금과 CMA 상품 등 수신상품 금리를 높였다"며 "고객의 자금 운용 목적과 기간에 맞는 경쟁력 있는 금융상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
우리투자증권 수신상품은 영업점과 모바일 앱 '우리WON MTS'를 통해 가입할 수 있으며, 자세한 내용은 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com