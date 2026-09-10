현대백화점그룹 리빙 계열3사, 서울시·해비타트와 주거환경 개선 협약

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점그룹 3개사가 9일 서울시·해비타트와 MOU를 체결했다
- 주거취약계층 집수리 지원에 자재·시공 2억원 규모를 맡았다
- 리바트·L&C·지누스가 각각 주방가구·건자재·침구를 지원했다
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총 2억원 규모 건자재·가구·매트리스 지원
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 현대리바트, 현대L&C, 지누스 등 현대백화점그룹 3개 기업은 지난 9일 서울시, 한국해비타트와 취약계층 주거환경 개선을 지원하는 '주거안심동행 민관협력사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.
'주거안심동행 민관협력사업'은 서울시와 한국해비타트가 2022년부터 추진해 온 주거복지 프로젝트다. 주거취약계층을 대상으로 단열, 방수, 도배, 장판 등 맞춤형 집 수리를 지원해 실질적인 주거 안전성을 높이는 데 목적이 있다.
이번 협약에 따라 서울시는 수혜 가구 발굴과 행정 업무를 담당하고, 한국해비타트는 집 수리 현장 집행을 주관한다. 현대백화점그룹 3개사는 각 사가 보유한 전문 역량을 활용해 총 2억원(판매가 기준) 규모의 자재 지원과 시공을 맡는다.
세부적으로 현대리바트는 서울시 내 주거취약계층 25세대를 대상으로 주방가구와 붙박이장을 제작·시공하며, 현대L&C는 바닥재, 벽지, 창호 등 리모델링 필수 건자재를 후원한다. 글로벌 침구 브랜드 지누스는 50세대에 침대 프레임과 매트리스를 지원해 안락한 수면 환경을 조성할 예정이다.
앞서 현대리바트는 2024년부터 본 사업에 참여해 주방·거실·욕실 리모델링을 지원해 왔으며, 지난해부터 현대L&C와 지누스가 합류해 그룹 차원의 시너지를 확대하고 있다.
현대리바트 관계자는 "이번 협약으로 현대리바트를 비롯한 그룹 리빙·인테리어 계열사가 보유한 토탈 인테리어 역량을 모아 주거취약계층을 위한 실질적인 지원에 나서게 돼 의미가 깊다"며 "앞으로도 그룹 내 계열사와 협업을 통해 주거 복지 사각지대를 줄이는데 힘을 보태 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com