'한강 드론 라이트 쇼' 하반기 개막...K-야구 드론으로 구현

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12일 뚝섬한강공원서 드론쇼를 개막했다.
- 하반기 첫 공연은 서울 연고 3개 프로야구 구단을 주제로 꾸몄다.
- 푸드트럭과 시장도 열어 야간관광·상권 활성화를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대표 응원가에 맞춰 야구장 열기 생생하게 연출
'LG트윈스 응원단' 특별 공연 및 간식·배달 마련
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오는 12일 뚝섬한강공원에서 'K-야구, 서울 나잇'을 주제로 '2026 한강 드론 라이트 쇼' 하반기 공연이 개막한다고 6일 밝혔다.
하반기 첫 공연은 LG트윈스·두산베어스·키움 히어로즈 등 서울 연고 프로야구 3개 구단을 소재로 꾸며진다. 각 구단의 마스코트와 엠블럼을 비롯해 선수들의 타격·투구·수비 장면 등을 대표 응원가와 선수별 응원가에 맞춰 드론으로 구현한다.
LG트윈스 응원단과 마스코트가 현장에 참여해 공연 전 응원전을 펼친다. 서울시는 드론쇼와 함께 한국 야구 특유의 응원 문화를 체험할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
먹거리와 배달 체험도 마련됐다. 배달의민족과 협업해 자양전통시장의 호떡 등 'K-간식'을 판매하는 푸드트럭을 운영하고, 현장 이벤트 참여자에게는 간식을 무료로 제공한다. 외국인 관람객을 포함한 방문객들은 배달의민족 앱에서 할인 쿠폰을 받아 배달 음식과 함께 드론쇼를 즐길 수 있다.
자양역 2·3번 출구 인근에서는 전국의 제철 농수특산물을 생산자에게 직접 구매할 수 있는 '서울시 농부의 시장'이 열린다.
서울시는 이번 행사를 '24시간 활력경제도시 서울' 정책과 연계한다. 야간 관광객의 체류시간을 늘리고 주변 상권으로 소비를 확산한다는 구상이다. 올해 상반기 한강 드론 라이트 쇼에는 총 12만5000여명이 방문했다. 뚝섬 인근 상권 매출은 전년 대비 39% 증가했다.
하반기 드론쇼는 이달 12일을 시작으로 내달 9일과 31일까지 총 3차례 진행된다. 각 공연 마지막에는 향후 서울을 대표할 새로운 랜드마크를 드론으로 표현하고, 이를 맞히는 관람객 참여형 퀴즈 이벤트가 진행한다.
야외 공연인 만큼 우천이나 강풍 등 기상 상황에 따라 일정이 변경될 수 있다. 서울시는 방문 전 공식 누리집과 인스타그램을 통해 공연 진행 여부를 확인하고, 행사 당일에는 대중교통을 이용해 달라고 당부했다.
조성호 서울시 관광체육국장은 "한강 드론 라이트 쇼는 서울의 밤을 즐기는 관광객의 체류와 소비를 확대하고 지역경제에 활력을 더하는 대표 야간관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다"며 "서울만의 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보여 외국인 관광객 유치와 지역 상권 활성화가 함께 이뤄지는 선순환을 만들어 가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com