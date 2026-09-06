안철수 "용혜인도 호르무즈 파병 반대…李, 안보자해극 단속하라"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원이 6일 호르무즈 파병 검토를 비판했다
- 그는 여권 반대 움직임을 안보자해극이라 지적했다
- 이재명 대통령에 파병 동의안 전 단속을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 6일 정부의 호르무즈 해협 파병 검토와 관련해 여권 인사들의 반대 움직임을 비판하며 이재명 대통령을 향해 "방구석 평화주의자들의 안보자해극부터 단속하라"고 촉구했다.
안 의원은 이날 페이스북을 통해 "이재명 정부가 호르무즈 파병을 준비 중이다. 머지않아 이 대통령은 파병에 대한 국회 동의를 구할 것"이라며 이같이 밝혔다.
안 의원은 "지난 3월 '파병에 소극적으로 대응할 경우 이는 경제·통상 분야의 압박으로 이어질 수 있다'고 이미 경고했다"며 "그러나 이 대통령은 반년이 지난 지금에서야 '고민' 운운하며 늑장 대응을 하고 있다"고 지적했다.
이어 "당시 제 파병 제안에 극렬히 반대했던 인사들이 있다. 민주당의 위성곤, 김영배, 황명선, 이기헌, 정진욱, 기본소득당 용혜인, 조국혁신당 김준형 의원 등이다"며 "대부분 군 복무조차 하지 않고 입으로만 안보를 세일즈 하는 분들"이라고 했다.
안 의원은 "이들은 파병 반대를 소신으로 포장하며 '방구석 평화주의자' 행세를 할 것이 뻔하다"며 "한미 동맹을 파탄 내고 국익을 훼손하며 결국 국민 안전과 국가 안보를 위협할 것"이라고 주장했다.
그러면서 이 대통령을 향해 "국회로 파병 동의안을 보내기 전에 친여권 인사들의 안보자해극부터 단속하기 바란다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com