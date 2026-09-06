KT, 불꽃축제 인파 밀집에도 CCTV 실시간 전송…5G 슬라이싱 실증

AI 핵심 요약beta
- KT가 5일 서울세계불꽃축제에 SA 슬라이싱망을 적용했다
- 여의도·이촌 일대 무선 CCTV 25대로 안전망을 운영했다
- 긴급 단말 10대로 인파 관리했으며 적용 확대를 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KT가 '서울세계불꽃축제 2026' 현장에 5G 단독모드(SA) 기반 네트워크 슬라이싱 기술을 적용해 인파 밀집 상황에서도 안전관리용 통신망을 안정적으로 운영했다.
KT는 지난 5일 열린 서울세계불꽃축제에서 공식 기술협찬사로 참여해 여의도와 이촌 한강공원 일대에 네트워크 슬라이싱이 적용된 무선 CCTV 25대를 운영했다고 6일 밝혔다.
네트워크 슬라이싱은 하나의 물리적 통신망을 용도별 가상 네트워크로 분리하는 기술이다. KT는 일반 관람객 트래픽과 분리된 안전관리 전용 통신망을 구성해 CCTV 영상을 종합상황실로 실시간 전송했다.
현장 안전요원에게는 긴급 연락 단말 10대를 지급해 인파 관리와 긴급 상황 대응을 지원했다.
KT는 지난 6월 광화문 월드컵 거리응원 현장에서 음성·데이터 통신 안정성을 검증한 데 이어 이번에는 대용량 영상 전송까지 적용 범위를 확대했다.
KT는 향후 대형 행사와 산업 현장, 공공안전 분야로 네트워크 슬라이싱 적용을 확대하고 기업·일반 고객 대상 맞춤형 서비스도 검토할 계획이다.
chanw@newspim.com