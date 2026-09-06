롯데백화점, 추석 '경험형 선물' 강화…하몽 카빙 출장 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 6일 추석 앞두고 하몽 출장 서비스를 선보였다.
- 전문 카버가 원하는 장소로 찾아가 현장 손질했다.
- 명절 선물을 상품에서 경험으로 넓히려는 시도다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데백화점이 추석을 앞두고 전문 카버가 고객이 원하는 장소로 찾아가는 '하몽 카빙 및 케이터링 출장 서비스'를 선보인다.
롯데백화점은 업계 최초로 해당 서비스를 출시하고 명절 선물의 범위를 상품에서 경험으로 확대한다고 6일 밝혔다.
서비스에는 도토리를 먹여 키운 100% 이베리코 혈통의 '블랙라벨' 인증 하몽을 사용한다. 약 7.5kg의 하몽 다리를 통째로 배송한 뒤 전문 카버가 현장에서 직접 손질해 제공한다.
하몽은 지방을 부드럽게 녹여 풍미를 높이는 전용 식기 '볼케이노'에 플레이팅되며, 대형 하몽을 손질하는 과정 자체도 하나의 콘텐츠로 구성했다.
당일 모두 소비하지 못한 하몽은 진공 포장이나 플래터 형태로 소분해 무료 포장한다.
금민창 롯데백화점 그로서리 바이어는 "명절 선물의 의미가 좋은 물건을 주고받는 것을 넘어 함께 즐거운 시간을 만드는 방향으로 확장되고 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com