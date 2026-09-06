에코프로, 휴머노이드 로봇 배터리 시장 공략…하이니켈·전고체 집중

AI 핵심 요약beta
- 에코프로가 6일 휴머노이드 로봇용 배터리 시장 공략에 나섰다.
- 하이니켈 삼원계와 전고체 소재로 고에너지밀도 수요를 겨냥했다.
- 에코프로비엠은 고체전해질 개발해 2027년 양산을 목표로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 에코프로가 하이니켈 삼원계와 전고체 배터리 소재 기술을 앞세워 휴머노이드 로봇용 배터리 시장 공략에 나선다.
에코프로는 최근 사내 소통 채널을 통해 삼성전자와 현대자동차, LG전자 등 주요 기업의 휴머노이드 로봇 사업 확대를 소개하며 고에너지밀도 배터리가 로봇 산업의 핵심 경쟁력으로 부상할 것으로 전망했다고 6일 밝혔다.
회사는 로봇의 무게와 구동시간을 고려할 때 LFP보다 에너지 밀도가 높은 삼원계 배터리의 활용 가능성이 크다고 보고 있다. 향후에는 전고체 배터리가 휴머노이드 로봇에 우선 적용된 뒤 전기차로 확산될 가능성도 제시했다.
에코프로비엠은 황화물계 고체전해질 기술을 개발하고 있으며 현재 연산 40톤 규모 파일럿 플랜트를 운영 중이다. 주요 배터리 업체의 품질 검증을 통과했고 2027년 양산을 목표로 고객사와 시양산을 협의하고 있다.
최근에는 관련 기술력을 인정받아 산업통상부 '제3기 슈퍼을 프로젝트'에도 선정됐다. 에코프로는 전고체용 양극재와 고체전해질을 함께 개발해 로봇 등 차세대 배터리 시장 대응력을 높인다는 계획이다.
chanw@newspim.com