SK·울산상의, 제조 AX·생활 AI로 울산 미래전략 찾는다

AI 핵심 요약beta
- SK와 울산상의가 11일 울산포럼2026을 연다고 6일 밝혔다.
- 포럼은 제조업 인공지능 전환과 일상 속 AI 확산을 논의한다.
- 울산의 미래 성장 전략과 AI 생태계 구축 방안을 다룬다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = SK와 울산상공회의소가 제조업의 인공지능 전환(AX)과 일상 속 AI 확산을 통한 울산의 미래 성장 전략을 논의한다.
SK와 울산상의는 오는 11일 울산전시컨벤션센터에서 'Leading AX, Smart Life 울산'을 주제로 '2026 울산포럼'을 개최한다고 6일 밝혔다.
올해 5회째인 울산포럼은 2022년 SK이노베이션 창립 60주년을 계기로 최태원 SK 회장의 제안으로 시작됐다. 올해는 지역 기업과 학계, 시민 등 300여명이 참여한다.
포럼은 'Physical AI Wave, 제조 AX 대전환'과 'AI for Everyone, Smart Local 울산' 등 두 세션으로 진행된다. 첫 세션에서는 정부의 제조 AX 정책과 울산 주요 산업군의 실증 사례를 공유하고 피지컬 AI 확산 방안을 논의한다.
두 번째 세션에서는 생활 속 AI 활용을 통한 지역사회 문제 해결과 AI 생태계 구축 방안을 다룬다.
SK 관계자는 "제조업 AX 전환과 시민 일상 속 AI 확산을 함께 다루며 울산의 미래 성장 전략을 구체화하는 자리가 될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com