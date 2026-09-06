한화, 서울세계불꽃축제에 130억원 투입…100만명 밤하늘 수놓았다

AI 핵심 요약beta
- 한화그룹이 5일 서울세계불꽃축제 2026을 열었다.
- 한국·미국·영국팀 불꽃쇼에 약 100만명이 모였다.
- 한화는 130억원 투입, 안전관리에 45억원 썼다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화그룹이 130억원을 투입한 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026'이 약 100만명의 관람객이 모인 가운데 막을 내렸다.
㈜한화는 지난 5일 서울 여의도 한강공원 일대에서 22번째 서울세계불꽃축제를 개최했다고 6일 밝혔다. 한국을 비롯해 미국과 영국 불꽃팀이 참여해 각국의 특색을 담은 불꽃쇼를 선보였다.
올해는 원효대교를 활용한 '타워불꽃'과 한강 상공 양쪽에서 불꽃이 대칭으로 펼쳐지는 '데칼코마니' 등 새로운 연출을 적용했다. 국가유공자 등 보훈가족 300여명도 행사에 초청했다.
한화는 전체 행사비 약 130억원을 부담했으며 이 가운데 45억원을 안전관리에 투입했다. 지난해보다 약 17% 늘어난 규모다. 한화 임직원 봉사단을 포함해 역대 최대인 5000여명의 안전·질서유지 인력을 배치하고 5G 네트워크 슬라이싱과 실시간 인파 밀집도 측정 시스템 등을 활용했다.
김승연 한화그룹 회장은 "하늘을 보는 모든 사람이 함께 누릴 수 있는 행복을 전하고 싶다"며 안전한 축제 운영을 당부했다.
chanw@newspim.com