한화에어로스페이스, 전몰·순직 군경 자녀 대상 '히어로즈 아카데미 캠프'

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 6일 유가족 자녀 진로탐색을 지원했다
- 회사는 3~4일 거제·창원서 히어로즈 아카데미 캠프를 열었다
- 학생 47명은 역사체험·사업장견학·진로상담을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화에어로스페이스가 국가보훈부, 초록우산과 함께 전몰·순직 군경 및 소방관 유가족 자녀들의 진로 탐색을 지원했다.
한화에어로스페이스는 지난 3~4일 경남 거제와 창원에서 '히어로즈 아카데미 캠프'를 진행했다고 6일 밝혔다. 이번 행사에는 아카데미 학생과 가족 등 47명이 참여했다.
참가자들은 거제 포로수용소 유적공원에서 6·25전쟁의 역사와 평화의 의미를 살펴본 뒤 한화에어로스페이스 창원2사업장을 방문했다.
사업장에서는 방산·항공우주 사업과 첨단기술에 대한 설명을 듣고 K21 장갑차 시승 체험을 진행했다. 현직 연구원들과의 대화를 통해 방위산업 관련 진로 상담도 받았다.
한화에어로스페이스는 지난 6월 히어로즈 아카데미 발대식을 시작으로 장학생들에게 학업·체육·예술 등 분야별 장학금과 기업견학, 교류 프로그램 등을 지원하고 있다.
한화에어로스페이스 관계자는 "학생들이 다양한 경험을 통해 자신의 가능성을 발견하고 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com