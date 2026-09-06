'무결점 우승' 배드민턴 여제 안세영, 중국 마스터스 3연패...AG 2관왕 정조준

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 6일 중국 마스터스 결승서 우승했다
- 미야자키를 2-0으로 꺾고 대회 3연패를 달성했다
- 33연승에 올 시즌 49승 1패로 상승세를 이었다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 배드민턴 간판 안세영(삼성생명)이 2주 연속 우승을 차지하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 2연패 기대감을 높였다.
여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 세계랭킹 9위 미야자키 도모카(일본)를 45분 만에 2-0(21-17 21-6)으로 제압하며 이 대회 3연패 달성에 성공했다.
이날 안세영은 첫 게임 초반부터 리드를 잡았다. 9-9 동점을 한 번 내주긴 했으나, 이후 단 한 번의 추격을 허용하지 않으며 첫 게임을 가져왔다.
2게임은 압도적이었다. 시작부터 8점을 내리 얻으며 미야자키의 추격 의지를 꺾었다. 21점을 내면서 미야자키에게 단 6점만 허락하며 일찍 승부를 매듭지었다.
이날 2-0으로 승리한 안세영은 지난 3월 열린 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 뒤 33연승을 기록 중이다. 올 시즌 49승 1패로 승률 98％를 기록 중이다. 올 시즌 단체전을 포함해 이미 10개 대회에서 우승 트로피를 거머쥐었다.
이미 지난해 역대 남녀 단식 선수 중 최고 승률인 94.8%(72승 4패)로 배드민턴의 새 역사를 썼던 안세영은 올 시즌 자신의 최고 기록마저 넘어설 기세다.
약 한 달간의 부상 재활을 마치고 복귀한 지난달 세계선수권대회에서도 한 게임도 내주지 않는 '무결점 우승'을 이룬 바 있던 안세영은 이번 대회에서도 단 한 차례도 패하지 않으며 무적임을 증명했다.
준결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이를 잡아내는 이변을 일으켰던 미야자키도 결승에서 안세영을 당해내진 못했다. 이날 승리한 안세영의 미야자키 상대 통산 전적은 8승 무패가 됐다.
이제 안세영의 시선은 오는 19일 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임으로 향한다. 지난 2023년 열렸던 2022 항저우 대회에서 여자 단식과 단체전 우승으로 2관왕에 올랐던 안세영은 다시 2연속 2관왕을 정조준한다.
football1229@newspim.com