'태풍 참피 영향' 대구·경북 25일까지 최고 60mm 비...강풍 '유의'

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25일 밤부터 대구·경북권 강풍....동해안 높은 너울 '유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 주말인 24일 아침 경북 북부동해안과 북부내륙 일부 지역에 비가 내리고 있는 가운데 태풍 '참피'의 영향으로 대구·경북권에는 25일까지 비가 내리겠다. 예상 강수량은 대구·경북 남부 20~60mm, 경북 중·북부, 울릉도·독도 5~40mm로 예측됐다.

또 경북 동해안과 북동산지에는 이튿날인 26일 오전까지 5mm 안팎의 비가 내릴 것으로 관측됐다.

24일 오전 4시 기준 제30호 태풍 '참피'의 예상 진로도[그래픽=기상청]2026.10.24 nulcheon@newspim.com

기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통 안전과 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.

휴일인 25일 밤부터 대구와 경북권을 포함한 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

또 24일 밤부터 동해 남부 먼바다에는 차차 바람이 30~60km/h(8~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

또 이날 오후부터 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.

대구와 경북권의 기온은 13~21도로 분포하겠다.

한편 태풍 '참피'는 25일 오전, 대만 인근 해상에서 방향을 틀어 일본 규슈 남부 가고시마 부근으로 북상하고 있다.

기상청에 따르면 '참피'는 24일 오전 3시 무렵 초속 37m의 속도로 타이완 타이베이 남동쪽 약 80km 부근 해상을 지나 북동진하고 있다. 이 무렵 '참피'는 강도 '3', 중심기압은 965헥토파스칼(hPa)로 당초보다 세력이 약화됐다.

태풍 '참피'는 26일 오전 3시 무렵 초속 20m의 속도로 우리나라 제주도 서귀포 남남동쪽 약 260km 부근 해상에 도달할 것으로 예측됐다. 이 무렵 '참피'의 강도는 '1' 규모로 매우 약화될 것으로 관측됐다.

이어 '참피'는 이튿날인 27일 오전 3시 무렵에 일본 가고시마 동북동쪽 약 250km 부근 해상에서 온대저기압으로 변해 소멸할 것으로 기상청은 내다봤다.

기상청은 26일까지 내리는 비는 제30호 태풍 '참피'의 이동 경로와 강도 등 우리나라 주변 기압계 변화에 따라 강수 구역과 시점 등이 변경될 가능성이 있겠다며 앞으로 발표되는 최신 예보를 참고해 줄 것을 주문했다.

또 "태풍 '참피'의 진로가 아직 유동적인 만큼 침수나 강풍 피해가 없도록 각별히 주의해 줄 것"을 당부했다.

nulcheon@newspim.com