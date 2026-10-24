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'YS 최측근' 최형우 전 내무부 장관 별세

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  • 최형우 전 내무부 장관이 24일 오전 별세했다
  • 최 전 장관은 4·19혁명과 민주화 운동에 참여했다
  • 6선 의원과 내무부 장관을 지낸 뒤 투병했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 김영삼 전 대통령(1927~2015)을 도와 민주화 운동을 했던 최형우 전 내무부 장관이 24일 오전 3시30분 중앙보훈병원에서 별세했다. 향년 91세.

고인은 1935년 울산에서 태어나 부산공고, 동국대 정치외교학과를 졸업했다. 고인은 동국대 학생대표로 1960년 4·19혁명에 참여했다.

김영삼 전 대통령(1927~2015)을 도와 민주화 운동을 했던 최형우 전 내무부 장관(사진)이 2026년 10월 24일 오전 별세했다. [사진=뉴스핌DB]

1971년 제8대 국회의원 선거 울산·울주 지역구에서 신민당 소속으로 당선되며 정계에 입문했다. 이후 9·10·13·14·15대 국회의원을 지낸 6선 정치인이다.

1971년 김 전 대통령 대선 출마를 도우며 김 전 대통령과 정치적 동지 관계를 맺었다. 고인은 김 전 대통령 민주화 운동을 돕는 과정에서 정보기관에 끌려가 고문을 당했다. 1980년 신군부 집권 과정에서 의원직을 잃기도 했다. 1981년 김 전 대통령이 설립한 민주산악회에 가입해 활동했고 1985년 민주화추진협의회 간사장을 맡아 민주화 운동에 참여했다.

고인은 신민당 부총재와 민주당 수석부총재 및 원내총무 등을 역임했다. 1990년 3당 합당 후 민주자유당에 합류했고 문민정부(김영삼 정부) 출범 후 민주자유당 사무총장과 내무부 장관 등을 지냈다. 대권 주자로도 거론됐으나 1997년 대선을 앞두고 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 오랜 투병 생활을 했다.

유족은 부인 원영일 씨와 2남2녀(최석균·최제완·최은지·최은실) 등이 있다. 장례는 대한민국헌정회장과 4·19혁명공로자회장, 민주화추진협의회장으로 치러질 예정이다. 빈소는 서울 삼성서울병원 장례식장 20호실이며 발인 오는 27일 오전 8시다. 장지는 국립 4·19 민주묘지다.

ace@newspim.com

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