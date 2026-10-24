트럼프 "이란에 또 한 번의 작은 '장대한 분노' 작전 벌일 수도"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 23일 이란에 추가 군사작전을 벌일 수 있다고 말했다.
- 트럼프 대통령은 이란이 합의하면 작전을 피할 수 있다고 밝혔다.
- 트럼프 대통령은 이란 작전 뒤 쿠바에도 군사적 압박을 가하겠다고 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'장대한 분노'는 지난 2월 미군의 이란 공습 작전 명칭
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란에 대한 추가 군사작전 가능성을 언급했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다에서 열린 선거 유세에서 이란 전쟁을 언급하며 "우리는 또 한 번의 작은 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전을 벌일 수도 있다. 아니면 그들(이란)이 합의할 것"라고 말했다.
'장대한 분노'는 미군이 지난 2월 이란에 대한 공습을 개시하면서 사용한 군사작전 명칭이다.
다만 추가 군사작전의 구체적인 내용은 밝히지 않았다.
트럼프 대통령은 이어 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바도 처리하겠다"며 "우리는 이란에서 돌아오는 길에 쿠바를 지나갈 것이다. 그 멋진 군함들이 쿠바를 통과할 것이며, 그중 한 척을 쿠바 해안에서 약 50야드 떨어진 곳에 정박시킬 것"이라고 말했다.
이어 "그러면 그들(쿠바)이 두 손을 들고 항복할 것"이라며 "그다음 마코 루비오(미국 국무장관)을 보내 일을 마무리하겠다"고 덧붙였다.
smlee@newspim.com