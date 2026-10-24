단풍철 맞아 나들이객 증가…서울→부산 6시간 20분

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 토요일인 24일은 본격적인 단풍철을 맞아 나들이객이 늘어나 전국 고속도로 교통량이 지난주보다 증가하겠다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 593만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 46만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 48만대다.

토요일인 24일은 본격적인 단풍철을 맞아 나들이객이 늘어나 전국 고속도로 교통량이 지난주보다 증가하겠다.[사진=뉴스핌DB]

도로공사는 지방 방향 영동고속도로 강릉 방향에 정체가 집중되는 가운데 서해안고속도로와 중부고속도로가 가장 혼잡할 것으로 전망했다.

지방 방향 정체는 오전 6~7시쯤 시작돼 오전 10~11시에 가장 심하겠다. 정체는 오후 7~8시쯤 해소될 것으로 보인다.

서울 방향 정체는 오전 9~10시쯤 시작돼 오후 6~7시 절정에 달한 뒤 오후 10~11시쯤 풀리겠다.

이날 오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상 소요 시간은 ▲부산 6시간 20분 ▲울산 6시간 ▲강릉 3시간 40분 ▲양양 2시간 50분(남양주 출발) ▲대전 3시간 ▲광주 4시간 20분 ▲목포 4시간 30분(서서울 출발) ▲대구 5시간 20분이다.

지방에서 서울까지는 ▲부산 5시간 20분 ▲울산 5시간 ▲강릉 2시간 40분 ▲양양 1시간 50분(남양주 도착) ▲대전 2시간 ▲광주 3시간 20분 ▲목포 4시간(서서울 도착) ▲대구 4시간 20분이 걸릴 것으로 예상된다.

yuniya@newspim.com