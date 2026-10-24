트럼프 "추가 군사작전"…이란 "보복 레드라인 없다"

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트럼프 "또 한 번 '장대한 분노' 작전 벌일 수 있어"…쿠바 압박도 예고

이란 "또 공격할 시 걸프 해역 해저 케이블 표적 삼는 계획 수립"

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 추가 군사작전에 나설 수 있다고 예고하자 이란도 다시 공격당하면 보복에 레드라인은 없을 것이라고 받아쳤다. 이란은 특히 호르무즈 장악을 넘어 걸프 해역 해저 케이블까지 끊겠다고 위협했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시각) 플로리다주 포트마이어스에서 열린 선거 유세에서 이란 문제와 관련해 "우리는 또 한 번 작은 '장대한 분노(Epic Fury)' 작전을 벌일 수도 있다. 아니면 그들이 합의할 것"이라고 말했다. 이어 "똑똑하다면 이제 본격적으로 협상하자고 나와야 한다"고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

'장대한 분노'는 미국이 지난 2월 이란을 상대로 공습을 시작하면서 사용한 군사작전 명칭이다.

트럼프 대통령은 "우리는 군사적·재정적 모든 측면에서 이란을 물리쳤다"며 이란의 핵무기 보유를 차단하고 있다고 주장했다.

이란에 이어 쿠바에 대한 압박도 예고했다. 트럼프 대통령은 "이란에서 돌아오는 길에 쿠바도 처리하겠다"며 "멋진 군함들이 쿠바를 지나갈 것이며, 그중 한 척을 쿠바 해안에서 약 50야드(약 46ｍ) 떨어진 곳에 정박시킬 것"이라고 말했다.

이어 "그러면 그들이 두 손을 들고 항복할 것"이라며 "마코 루비오 국무장관을 보내 사태를 마무리하겠다"고 덧붙였다.

이란은 이에 맞서 더 큰 반격을 예고했다.

이란의 고위 당국자 두 명은 이날 로이터 통신에 "미국과 이스라엘이 다시 이란을 공격할 경우 걸프 해역 해저 케이블 표적으로 삼는 상세한 계획을 수립했다"고 말했다.

한 당국자는 "이란이 공격받으면 더 이상의 레드라인은 없을 것"이라며 "해저 케이블부터 비밀 기지를 포함한 군사 기지까지 타격 대상이 될 수 있다"고 경고했다.

yuniya@newspim.com