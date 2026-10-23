안세영, 36분 만에 프랑스오픈 4강 진출...시즌 10번째 우승 도전 순항

AI 핵심 요약beta
- 안세영이 23일 프랑스오픈 8강에서 한웨를 꺾고 4강에 진출했다
- 안세영은 무실게임 승리로 48연승과 시즌 64승 1패를 기록했다
- 안세영은 시즌 10승과 프랑스오픈 3연패까지 2승을 남겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '셔틀콕 여제' 안세영(삼성생명)이 프랑스오픈 4강에 진출하며 거침없는 상승세를 이어갔다. 무려 48연승을 달성한 안세영은 시즌 10번째 우승과 대회 3연패까지 단 2승만을 남겨뒀다.
세계랭킹 1위 안세영은 23일(한국시간) 프랑스 파리 아레나 그랑 파리에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼750) 여자 단식 8강에서 세계랭킹 10위 한웨(중국)를 2-0(21-13 21-16)으로 제압했다.
경기 시간은 단 36분이었다. 안세영은 이번 대회에서 치른 3경기를 모두 무실게임 승리로 장식하며 준결승에 안착했다.
이날 안세영은 오른쪽 무릎에 붕대를 감고 코트에 등장했지만 경기력에는 큰 흔들림이 없었다. 1게임부터 상대를 압도했다. 시작과 동시에 3점을 연달아 따내며 기선을 제압했고, 3-2에서 4연속 득점에 성공해 7-2로 달아났다.
이후에도 정교한 헤어핀과 끈질긴 수비를 앞세워 점수 차를 벌렸다. 11-4로 인터벌을 맞은 안세영은 후반에도 주도권을 놓치지 않으며 21-13으로 첫 게임을 가져왔다.
2게임에서는 한웨의 반격에 잠시 고전했다. 안세영은 초반 6-10까지 끌려갔지만 특유의 집중력으로 흐름을 뒤집었다. 5점을 연속으로 따내며 11-10 역전에 성공했고, 이후에도 치열한 접전 속에서 리드를 되찾았다.
승부처는 15-13이었다. 안세영은 한웨의 연이은 범실을 놓치지 않고 5연속 득점을 몰아쳐 20-13까지 달아났다. 이후 3점을 내주며 추격을 허용했지만 마지막 한 점을 따내 21-16으로 승부를 마무리했다. 이로써 안세영은 한웨와의 상대전적에서도 11승 2패로 격차를 벌렸다.
안세영의 이번 대회 경기력은 압도적이다. 32강에서 아밀리에 슐츠(덴마크)를 25분 만에 2-0(21-6 21-4)으로 완파했고, 16강에서도 탄비 샤르마(인도)를 2-0(21-11 21-14)으로 꺾었다.
8강까지 단 한 게임도 내주지 않은 안세영은 시즌 전적을 64승 1패로 늘렸다. 승률은 98.46%에 달한다. 지난 3월 전영오픈에서 왕즈이(중국)에게 패한 이후에는 48경기 연속 승리를 이어가고 있다.
이제 시선은 우승 트로피로 향한다. 안세영은 올해 세계선수권과 중국마스터스, 아이치·나고야 아시안게임, 덴마크오픈을 연달아 제패하는 등 이미 9차례 개인전 정상에 올랐다.
프랑스오픈에서도 우승하면 5개 대회 연속 우승과 시즌 10승을 동시에 달성한다. 2024년과 2025년에 이어 프랑스오픈 3연패이자 2019년을 포함한 통산 네 번째 우승도 이루게 된다.
지난해 11차례 우승하며 남녀 단식 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웠던 안세영은 올해도 기록 경신을 향해 순항하고 있다.
wcn05002@newspim.com