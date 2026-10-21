안세영, 25분 만에 프랑스오픈 16강 진출...대회 3연패 향한 순항

AI 핵심 요약beta
- 안세영은 21일 프랑스오픈 32강에서 슐츠를 2-0으로 완파했다
- 25분 만에 승리한 안세영은 시즌 45연승과 16강 진출을 확정했다
- 발목 부상 우려 속 프랑스오픈 3연패와 시즌 10승에 도전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 부상 우려 속에서도 압도적인 경기력을 선보이며 프랑스오픈 3연패를 향한 첫걸음을 내디뎠다.
안세영은 21일(한국시간) 프랑스 파리 아레나 그랑 파리스에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 여자 단식 32강에서 세계랭킹 45위 아말리에 슐츠(덴마크)를 2-0(21-6, 21-4)으로 완파했다.
경기 시간은 불과 25분이었다. 슐츠와의 첫 맞대결에서 단 10점만 내주는 일방적인 승리로 16강 진출을 확정했다.
이번 대회는 안세영에게 또 하나의 대기록이 걸린 무대다. 2024년과 2025년 프랑스오픈을 연달아 제패한 안세영은 대회 3연패에 도전한다. 우승에 성공하면 올 시즌 개인전 10번째 정상에 오르게 된다. 아울러 세계선수권대회와 중국 마스터스, 2026 아이치·나고야 아시안게임, 덴마크오픈에 이어 5개 대회 연속 우승도 달성한다.
이날 승리로 안세영은 시즌 45연승을 이어갔다. 올해 공식전 성적은 62승 1패로 승률 98.4%에 달한다.
다만 대회 개막 전에는 몸 상태에 대한 우려가 있었다. 안세영은 지난 덴마크오픈 결승에서 야마구치 아카네(일본)를 상대하던 도중 오른쪽 발목에 통증을 느꼈다. 여기에 햄스트링 부상 여파까지 겹치면서 프랑스오픈 출전과 경기력에 관심이 쏠렸다.
이날도 안세영은 평소보다 점프를 줄이고 무리한 움직임을 자제하는 모습이었다. 대신 정교한 코스 공략과 안정적인 수비를 앞세워 상대를 압도했다.
1게임 초반부터 주도권을 잡은 안세영은 11-4로 인터벌에 들어갔다. 이후에도 슐츠의 공격을 효과적으로 받아내며 15-5에서 5연속 득점을 올리는 등 21-6으로 첫 게임을 마쳤다.
2게임에서는 격차가 더욱 벌어졌다. 안세영은 상대의 구석을 노린 공격까지 받아내며 실수를 유도했고, 13-3에서 6점을 연달아 따내 사실상 승부를 결정지었다. 결국 21-4로 경기를 마무리하며 가볍게 16강행 티켓을 손에 넣었다.
부상 여파로 정상 컨디션은 아니었지만 경기 운영 능력만으로도 상대를 제압했다. 다만 대회가 진행될수록 강한 상대를 만나는 만큼 체력 관리와 부상 회복이 프랑스오픈 3연패의 중요한 변수로 떠올랐다.
wcn05002@newspim.com