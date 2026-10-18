안세영, 덴마크 오픈 결승 진출…日 야마구치와 AG 결승 리매치

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '세계랭킹 1위' 안세영(삼성생명)이 파죽의 43연승을 달리며 덴마크 오픈 결승에 진출했다. 이제 대회 2연패와 시즌 9번째 우승까지 단 1승만을 남겨뒀다.

안세영은 17일(한국시간) 덴마크 오덴세의 SJF 뱅크 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 덴마크 오픈(슈퍼 750) 여자단식 준결승에서 세계랭킹 11위 오쿠하라 노조미(일본)를 35분 만에 게임스코어 2-0(21-16 21-8)으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.10.14 psoq1337@newspim.com

이날 승리로 안세영은 올해 전적을 60승 1패로 늘리며 승률 98.36%를 기록했다. 지난 3월 전영 오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 이후 이어온 연승 행진도 43경기로 늘어났다.

오쿠하라와의 상대 전적에서도 6전 전승을 기록했다. 특히 최근 네 차례 맞대결을 모두 한 게임도 내주지 않고 승리했다. 2016 리우데자네이루 올림픽 동메달리스트이자 과거 세계랭킹 1위에 올랐던 오쿠하라였지만, 안세영의 벽을 넘지 못했다.

1게임 초반은 팽팽했다. 안세영은 오쿠하라와 6-6으로 맞섰지만 이후 연속 득점으로 흐름을 가져오며 11-7로 앞선 채 인터벌을 맞았다. 안세영은 16-11까지 달아났으나 오쿠하라의 반격에 16-14로 추격을 허용했다. 하지만 17-15에서 3연속 득점으로 승기를 잡았고, 상대 몸쪽을 노린 스매시로 마지막 점수를 따내며 21-16으로 첫 게임을 가져왔다.

2게임에서는 일방적인 흐름이 이어졌다. 안세영은 시작부터 공격적인 플레이로 5-1까지 앞서나갔다. 이후에도 상대의 빈 공간을 공략하며 8-2로 점수 차를 벌렸다. 11-6으로 인터벌을 맞은 안세영은 13-7에서 무려 6점을 연속으로 따내며 19-7까지 달아났다. 결국 21-8로 2게임을 마무리하며 결승 진출을 확정했다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=안세영이 28일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 천위페이와의 준결승전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.28 psoq1337@newspim.com

결승 상대는 세계랭킹 3위 야마구치 아카네(일본)다. 야마구치는 준결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-19)으로 꺾었다. 이에 따라 18일 열리는 결승에서는 세계랭킹 1위와 3위의 한일전이 성사됐다.

상대 전적에서는 안세영이 23승 15패로 앞선다. 최근 맞대결에서는 9연승을 기록 중이다. 특히 두 선수는 이달 초 막을 내린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자단식 결승에서도 맞붙었다. 당시 안세영은 야마구치를 완벽하게 제압하며 아시안게임 여자단식 사상 첫 2연패를 달성했다.

안세영은 이번 대회에서도 폴리나 부로바(우크라이나), 리네 크리스토페르센(덴마크), 탄비 샤르마(인도), 오쿠하라를 차례로 꺾으며 결승까지 올랐다. 일본 선수들을 상대로 이어온 강세도 눈에 띈다. 안세영은 최근 1년간 일본 선수와의 맞대결에서 19연승을 달리고 있다. 야마구치까지 꺾는다면 20연승을 완성한다.

덴마크 오픈은 안세영에게 특별한 대회다. 2021년과 2024년 결승에서 각각 야마구치와 왕즈이에게 패해 준우승에 머물렀지만, 지난해 왕즈이를 꺾고 처음으로 정상에 올랐다.

올해도 말레이시아 오픈, 인도 오픈, 아시아선수권대회, 싱가포르 오픈, 인도네시아 오픈, 세계선수권대회, 중국 마스터즈, 아시안게임 등에서 우승한 안세영은 덴마크 오픈에서 시즌 9번째 정상에 도전한다.

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