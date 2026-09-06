올리브영, 9월 세일서 '취향 소비' 뚜렷…홈스파·IP 협업 인기

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 6일 올영세일 소비 동향을 분석했다.
- 홈스파용 헤어팩·핸드팩 검색량이 크게 늘었다.
- 산리오 협업·지역 특화 상품도 인기를 끌었다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = CJ올리브영의 9월 정기 세일에서 부위별 집중 관리 상품과 캐릭터 협업 제품 등 개인 취향을 반영한 소비가 두드러졌다.
올리브영은 지난달 30일부터 이달 5일까지 진행한 '올영세일' 검색·구매 데이터를 분석한 결과 '홈스파'와 IP 컬래버레이션 상품에 대한 관심이 높았다고 6일 밝혔다.
세일 기간 온라인몰에서 '헤어팩'과 '핸드팩' 검색량은 전년 동기 대비 각각 68%, 69% 늘었다. 피지·노폐물 관리에 사용하는 '흡착팩' 검색량은 약 5배, '온열팩'은 2배 이상 증가했다.
산리오캐릭터즈와 진행한 컬래버레이션도 인기를 끌었다. 세일 첫날 '산리오'와 '헬로키티'가 온라인몰 인기 검색어 상위 3위권에 올랐다. 12개 지역의 헬로키티 디자인을 활용한 피규어 키링과 충남 공주 밤을 소재로 한 상품 등 지역 특화 제품도 판매가 이어졌다.
올리브영 관계자는 "고객의 세분화된 관리 수요와 취향에 맞춘 상품 큐레이션을 강화할 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com