LG유플러스, 'PMDC 얼라이언스' 출범…AI 데이터센터 구축기간 줄인다

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 6일 GS건설 등과 PMDC 표준모델 개발에 나섰다.
- 공장에서 미리 제작해 현장 조립해 구축 기간을 줄이는 방식이다.
- 5개사는 신규 구축형과 레트로핏 모델을 공동 개발하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = LG유플러스가 GS건설·자이C&A 등과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 구축 기간을 단축하기 위한 사전제작형 모듈러 데이터센터(PMDC) 표준모델 개발에 나선다.
LG유플러스는 지난 4일 경기 안양 평촌메가센터에서 GS건설, 자이C&A, 간삼건축, D&O CM과 'PMDC 얼라이언스 구축 업무협약'을 체결했다고 6일 밝혔다.
PMDC는 건축 구조물과 전력·냉각설비 등을 공장에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식이다. 기존 현장 중심 방식보다 구축 기간을 줄이고 품질을 표준화할 수 있으며 수요에 따라 확장하기도 용이하다.
5개사는 지난 4월부터 100MW 규모 하이퍼스케일 PMDC를 적용한 신규 구축형 모델과 기존 건물을 AI 데이터센터로 전환하는 레트로핏 모델을 공동 개발해왔다.
LG유플러스는 데이터센터 운영 기준과 기술 요건 정의, 모델 검증을 담당한다. GS건설은 신규 구축형 모델 시공과 EPC, 자이C&A는 레트로핏 모델과 전력·냉각 최적화, 간삼건축은 표준 설계, D&O CM은 사업관리를 맡는다.
홍범식 LG유플러스 대표는 "글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 PMDC 모델을 만들어 차세대 AIDC 구축 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com