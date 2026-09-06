고려아연 온산제련소, 운전면허 '찾아가는 이동민원' 운영

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소가 3일 운전면허 민원 서비스를 운영했다.
- 울산운전면허시험장이 방문해 갱신·재발급을 지원했다.
- 온산제련소는 2023년부터 편의 프로그램을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연 온산제련소가 임직원의 운전면허 갱신·재발급 편의를 위해 울산운전면허시험장과 '찾아가는 이동민원 서비스'를 운영했다.
고려아연은 지난 3일 울산운전면허시험장 관계자들이 온산제련소를 방문해 고려아연과 계열사, 협력사 임직원을 대상으로 운전면허 관련 민원 업무를 지원했다고 6일 밝혔다.
이번 서비스는 면허 갱신이나 분실·파손에 따른 재발급이 필요한 임직원들이 근무시간 중 시험장을 직접 방문해야 하는 불편을 줄이기 위해 마련됐다.
고려아연 온산제련소는 현장 근무자들의 민원 업무 편의를 높이기 위해 2023년부터 매년 이동민원 서비스를 운영하고 있다. 올해는 임직원 수요가 늘면서 지난 4월에 이어 두 번째로 행사를 진행했다.
고려아연 관계자는 "앞으로도 현장의 수요를 반영해 실질적인 도움이 되는 복지 프로그램을 발굴하고 계열사 및 협력사와 함께 더 나은 근무환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com