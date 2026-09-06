조현, 네팔 외교장관 만나 한국인 실종자 수색 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 6일 네팔 외교장관과 한국인 실종자 수색을 논의했다.
- 조 장관은 네팔 홍수 피해에 애도를 표하고 각별한 지원을 요청했다.
- 한국은 KDRT 파견과 1억3000만원 현물, 100만달러 지원을 예고했다.
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수색·구조, 피해 복구 위해 긴밀히 소통하기로
긴급구호대, 네팔에 사체 수습 가방 262개 기증
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔을 방문 중인 조현 외교부 장관은 6일 시시르 커날 네팔 외교부 장관과 회담하고 한국인 실종자에 대한 수색이 가능하도록 네팔 측이 각별한 관심과 지원을 해줄 것을 요청했다.
조 장관은 회담에서 네팔 홍수로 인한 피해에 애도를 표명하면서 한국인 9명의 소재가 확인되지 않고 있어 깊은 우려를 갖고 있다면서 이같이 말했다.
이날 회담에서는 현지에서 진행 중인 피해자 수색·구조 활동 현황과 네팔 정부의 피해 수습 노력, 한국 정부의 지원 등이 논의됐다.
조 장관은 네팔 측이 필요로 하는 수색·구조·감식 장비를 동반한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)를 파견했으며, 네팔 당국과의 협력 하에 실종자 수색·구조 활동을 진행하고 있다고 말했다.
조 장관은 또 1억3000만원 상당의 현물 지원과 함께 국제적십자사적신월사연맹(IFRC)을 통한 100만 달러 규모의 인도적 지원을 제공할 예정이라고 설명했다. 커날 장관은 한국 측의 지원에 사의를 표했다.
두 장관은 앞으로도 원활한 수색·구조 활동 및 네팔 국민들의 조속한 일상 회복 지원을 위해 긴밀히 소통하며 협력하기로 했다. 아울러 국제무대에서 기후변화 대응을 위한 협력을 강화해 나가기로 했다.
조 장관은 7일까지 네팔에 머물며 한국인 실종자 가족, 한국 기업 관계자 등을 면담하고 한국인 실종자 수색을 위해 파견된 정부합동 신속대응팀과 대한민국 해외긴급구조대(KDRT)를 격려할 예정이다.
KDRT는 이날도 한국인 실종자들이 있을 것으로 추정되는 위어댐 인근 터널과 파워하우스 등에 대한 수색을 계속했다. KDRT는 또 바타르 지역 네팔군 부대를 방문해 네팔 당국 요청이 요청한 사체 수습 가방 262개를 기증했다.
opento@newspim.com