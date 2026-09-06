민주 "李 대통령 프랑스 국빈방문 외교·경제 성과 국회서 뒷받침"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 6일 이재명 대통령의 프랑스 방문을 지지했다.
- 한·불 정상회담 성과를 국회 차원에서 뒷받침하겠다고 했다.
- 양국은 안보·경제와 첨단산업 협력 구체화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 6일 프랑스 국빈방문을 위해 출국한 이재명 대통령의 외교 행보와 관련해 "한·불 정상회담이 빚어낼 외교·안보적 성과와 경제적 결실을 국회 차원에서 뒷받침하겠다"고 강조했다.
박경미 민주당 대변인은 이날 브리핑을 통해 "지난 4월 마크롱 대통령의 방한에 이어 5개월 만에 이루어진 이번 상호 국빈방문은 격변하는 국제 정세 속에서 한·불 양국 사이 신뢰의 깊이를 보여준다"며 이같이 말했다.
박 대변인은 "프랑스는 유엔안보리 상임이사국이자 유럽연합(EU)의 핵심 국가이며, 올해 G7 의장국으로서 국제사회의 규범을 선도하는 강국"이라며 "이번 방문은 140년의 우정을 다져온 양국이 글로벌 복합위기에 함께 대응하는 글로벌 전략적 동반자 관계로서 위상을 공고히 하는 소중한 기회가 될 것"이라고 했다.
그는 "특히 양 정상이 '뤼미에르 서밋'의 공동의장으로서 머리를 맞대는 것은 각별한 의미가 지닌다"며 "영상 예술의 종주국인 프랑스와 전 세계를 매혹하고 있는 K-콘텐츠의 저력이 만남으로써 양국의 문화적 연대는 물론 우리 창작자와 기업들이 유럽과 글로벌 시장으로 뻗어 나갈 교두보가 마련될 것"이라고 했다.
박 대변인은 "아울러 AI(인공지능), 우주, 원자력, 바이오 등 첨단 미래 전략산업 분야에서 양국이 만들어낼 시너지에도 주목한다"며 "과학기술에 강점을 지닌 양국이 상호보완적 협력을 제도화하고 청년세대의 교류를 넓히는 것은 양국 관계의 지속가능한 미래를 여는 실용외교의 값진 성과가 될 것"이라고 했다.
그러면서 "민주당은 이번 한·불 정상회담이 빚어낼 외교·안보적 성과와 경제적 결실이 온전히 국민의 삶과 국가 경쟁력으로 이어질 수 있도록 국회 차원의 지원을 아끼지 않고 충실히 뒷받침하겠다"고 강조했다.
이 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 초청으로 6일부터 9일까지 3박 5일간 프랑스 국빈방문에 나선다. 이 대통령은 오는 7일 프랑스 남부 생폴드방스에서 열리는 국제 영화·영상 정상회의 뤼미에르 서밋에 마크롱 대통령과 공동의장으로 참석한다.
오는 8일에는 파리에서 마크롱 대통령과 정상회담을 한다. 양국은 안보와 경제는 물론 AI·우주·원자력·바이오 등 첨단산업 분야의 협력을 구체화할 방침이다.
jeongwon1026@newspim.com