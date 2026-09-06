LG전자, 로봇 관절 '액추에이터' 첫 수주 진행 중

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 5일 IFA 2026서 로봇 액추에이터 수주를 추진했다.
- 백승태 본부장은 올해 안에 LG 악시움 양산 체제를 갖춘다고 했다.
- LG전자는 10월 빅테크와 생산 준비를 논의한다 했다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = LG전자가 로봇의 관절인 '액추에이터'의 외부 고객 확보에 나선다. 오는 10월 글로벌 빅테크와 생산 준비 상황 등을 논의할 예정이다. 이미 복수의 글로벌 빅테크 기업과 수주 협의를 진행 중인 것으로 전해진다.
백승태 LG전자 HS사업본부장은 5일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 'IFA 2026'에서 기자간담회를 갖고 "올해 안에 로봇용 액추에이터 'LG 악시움' 양산 체제를 갖추고, 본격적인 수주 활동에 나선다"고 밝혔다.
이어 "특정 기업과 오는 10월에 여러 가지 생산 준비 상황에 대해 미팅하는 것으로 알고 있다"고 밝혔다.
액추에이터는 로봇의 동력을 발생시키고, 움직임을 정밀하게 제어하는 부품으로 로봇에 들어가는 원가 비중의 60%를 점하는 것으로 알려졌다.
백 본부장은 "창원 사업장에 전자동 액추에이터 라인을 곧 설치할 예정"이라며 "로봇 제조업체뿐 아니라 물류업, 전통 제조업 등 다양한 산업군의 글로벌 고객사들과 제품 공급을 활발히 논의하고 있다"고 설명했다.
또 "로봇 제조업체뿐 아니라 물류업, 전통 제조업 등 다양한 산업군의 글로벌 고객사들과 제품 공급을 활발히 논의하고 있다"며 "현재 여러 빅테크와 수주 활동을 진행 중"이라고 밝혔다.
LG전자는 앞으로 고객사가 요구하는 크기와 출력, 정밀도, 에너지 효율 등에 맞춰 단계적으로 확대할 계획이다.
백 본부장은 "LG전자는 모터를 60년간 만들었고, 헤어드라이어나 청소기 등 10만 RPM(분당 회전수) 이상으로 돌아가는 기술력을 갖고 있다"며 "경쟁사 대비 30% 이상 모터를 가볍게 만들 수 있어 글로벌 경쟁력을 갖고 있다"고 강조했다.
calebcao@newspim.com