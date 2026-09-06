에코프로, '휴머노이드 로봇' 산업 성장 맞춰 배터리 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 에코프로가 6일 로봇용 배터리 시장 공략에 나섰다
- 대기업 로봇 경쟁이 커지며 배터리가 승부처라 봤다
- 하이니켈 삼원계서 전고체로의 기술력도 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 에코프로가 로봇용 배터리 시장 선점을 위해 공략에 나섰다.
6일 에코프로는 사내 소통 채널 '에코톡톡'에 '대기업 로봇 전쟁 본격화, 승부처는 결국 배터리'라는 제목의 콘텐츠를 게시했다.
에코프로는 삼성전자의 최고경영자 직속 미래로봇추진단 신설, 현대자동차의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 전기차 전용 공장 적용 계획, LG전자의 대표이사 직속 로보틱스사업센터 신설 등 대기업을 중심으로 '로봇 전쟁'이 가속화하고 있다고 설명했다.
이어 휴머노이드 로봇을 움직일 배터리 시장의 주인공은 우선 하이니켈 삼원계 배터리가 될 것으로 내다봤다.
이후 휴머노이드 로봇은 배터리가 가벼워야 하기 때문에 하이니켈 삼원계 배터리에서 에너지 밀도가 높은 전고체 배터리로 진화 중인 에코프로의 기술력이 유리할 것이란 분석이다.
이동채 에코프로 그룹 창업주는 "미래 성장동력에 큰 힘을 받은 만큼 연구개발 능력을 더욱 확충해 이차전지 게임체인저가 되자"고 강조했다.
calebcao@newspim.com