국힘 장동혁 "이재명 대통령, 북한에 납작 엎드려 평화 구걸"

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"북한 대하는 태도 지금과 같으면 국민 의심 더욱 커질 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국민의힘 장동혁 대표는 5일 북한 지뢰 폭발 사고와 관련해 "이재명 대통령이 즉각 북한에 사과를 요구하고 강력한 대응조치에 나서야 한다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "이 대통령은 국민을 지킬 생각이 없다면 지금이라도 스스로 그 자리에서 내려오길 바란다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 지난 3일 오후 서울 중구 대한문 앞에서 열린 국민의힘 주최 '민생회복 안보수호' 국민 행동대회에서 대국민 연설을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

장 대표는 "이 대통령은 북한이 지뢰를 매설해 군인 발목을 날렸는데도 불의의 사고라며 찍소리도 못하고, 북한이 미사일을 쏘고 자작 광대라 조롱하는데도 납작 엎드려 평화를 구걸하기 바쁘다"고 했다.

이어 "북한군 포로를 송환해준 우크라이나에 대해선 본인을 거짓말쟁이로 만들었다고 '분노 조절 장애'를 보이고, 북한에 대해선 '분노 조절 잘해'"라며 "국군통수권자가 이러는데 군이 상응 조치를 제대로 할 수 있겠나"라고 말했다.

그러면서 "도대체 북한에 얼마나 큰 약점을 잡힌 것이냐"고 주장했다.

그는 "이 대통령이 북한에 아무 소리 못 하고 절절매는 것이 대북송금 때문이라고 생각하지 않는다"며 "(대북송금과 관련해서는) 이미 법원에서 인정돼 관련자들이 유죄 판결을 받았다"고 했다.

이어 "검찰도 이 대통령이 그 사실을 알고 있었다고 기소해 재판받으면 유죄가 날 것이 분명하다"며 "대북송금 사건도 결국 공소 취소 대상에 집어넣을 건데 그것 때문에 김정은에게 절절매고 있겠느냐"고 말했다.

장 대표는 "그 이상의 무언가가 있어 북한에 대해 아무 말 못 하고 있는 거라 생각한다"며 "북한을 대하는 태도가 지금과 같다면 국민 의심은 더욱 커질 것"이라고 주장했다.

김지용 중대범죄수사청장 후보자를 둘러싸고 여권 내 잡음이 계속해서 나오는 것과 관련해서는 "차마 눈 뜨고 보기도 부끄러울 지경"이라고 했다.

그는 "강경파는 김지용이 친윤(친윤석열)이라 공격하고 이 대통령은 반윤(반윤석열)이라고 반박한다"며 "중수청은 정치적 중립이 무엇보다 중요한 기관이다. 정치검찰이라고 검찰 해체를 밀어붙이더니 자신들 입맛에 맞는 '정치중수청'을 만들겠단 것"이라고 말했다.

그러면서 "(검찰 해체로) 수사 뺑뺑이, 재판 지연, 사건 암장으로 대한민국이 치안 지옥이 될 것이 불 보듯 뻔하다"며 "억울한 국민 눈물이 강물이 될 것"이라고 했다.

또 "국민이 반드시 그 책임을 물을 것"이라고 말했다.

chogiza@newspim.com