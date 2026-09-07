장동혁, 김민석 개헌 제안에 "李대통령 '연임 불가' 선언부터 받아오라"

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민주당 대표연설 비판 "국정 성과 없고 사과도 없어"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 7일 김민석 더불어민주당 대표의 교섭단체 대표연설에서 개헌을 제안한 데 대해 "이재명 대통령이 '연임 불가' 선언만 하면 된다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석 대표 교섭단체 대표연설, 처음부터 끝까지 아리송하다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "이재명 정권 총리를 1년 반이나 했는데 국정 성과 소개는 거의 찾아볼 수 없다"며 "'부동산 지옥'과 '주가 폭락'에 대해서는 한 마디 사과도 없었다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2026.09.07 kunjoo@newspim.com

이어 김 대표가 연설에서 '품격 사회'를 제시한 것을 두고 "'뇌물 오빠', '불꽃 페미' 장관시키는 마당에 '품격 사회'를 주장한 건 코미디였다"고 주장했다.

특히 김 대표가 개헌 추진 의지를 밝힌 데 대해 "5·18과 부마항쟁을 명분으로 내걸었지만 본심은 '권력구조 개편'일 것"이라며 "'국민이 원하는 선'까지 가면 된다고 했다. 이재명 대통령은 '연임 개헌'이 그 '선'이라고 우길 것"이라고 했다.

장 대표는 "개헌의 전제는 간단하다. 이미 몇 번이나 밝혔다"며 "이재명 대통령이 '연임 불가' 선언만 하면 된다"고 강조했다.

그러면서 "'대통령 한 번만 하겠다'는 그 한 마디가 없으니 개헌도 안 되는 것"이라며 "민주당이 정말로 개헌을 하고 싶다면 야당이 아니라 대통령부터 설득해야 한다"고 말했다.

이어 "김민석 대표가 '연임 불가' 선언을 받아오면 개헌의 1등 공신이 될 수도 있을 것"이라고 덧붙였다.

장 대표는 이 대통령의 지지율 하락도 언급하며 "'개헌'이 아니라 민생이 먼저"라며 "'ETF특검', '제주실종사망사건특검'부터 실시하자. 검찰해체 하기 전에 경찰개혁 먼저 하자"고 주장했다.

끝으로 "국민의 삶을 챙기는 정치, 그게 여당 대표의 진짜 '품격'"이라고 했다.

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