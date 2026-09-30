군, DMZ 폭발 北 지뢰 규정...與 "尹정부 대응 점검" vs 野 "李정부 수수방관"

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김민석 "北, 반드시 사과하고 시정해야"

장동혁 "정부 하루라도 빨리 응징 나서야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 합동참모본부가 30일 최근 비무장지대(DMZ)에서 발생한 장병 부상 사고를 북한군의 지뢰에 의한 것으로 규정하고 북한의 사과와 책임 있는 조치를 촉구한 가운데, 여야 정치권도 일제히 북한의 정전협정 위반을 강력히 규탄했다.

다만 정부의 대응 수위와 사태의 책임 소재를 두고는 시각차를 보였다. 집권여당인 더불어민주당은 지난 윤석열 정부 시절의 대응이 원인이라고 주장했고, 제1야당인 국민의힘은 이재명 정부의 수수방관이 문제라고 지적했다.

◆김민석 "北 정전협정 위반 규탄...尹정부 시작된 북측의 국경화 조치 점검"

김민석 더불어민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 "DMZ 폭발 사건이 군사분계선 남쪽의 북한 측 지뢰 매설로 밝혀지고 있다"며 "북한의 정전협정 위반을 규탄한다"고 밝혔다.

이어 "자작극 운운하며 부인하는 북한 당국의 태도를 비판하며, 반드시 사과하고 시정해야 한다"고 강조했다.

김 대표는 "우리 군의 대응 조치를 촉구하며 윤석열 정부 때인 2024년 초 시작된 북한 측의 국경화 조치에 대한 대응 전반을 점검해야 한다"며 "부상한 지휘관과 장병, 가족들께 위로를 전하며 치료와 보상에도 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.30 jk31@newspim.com

◆장동혁 "文정권 GP 철거하고 李정권이 수수방관한 결과"

반면 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 정부의 즉각적인 강력 응징을 요구하며 대여 공세의 수위를 높였다.

장 대표는 "유엔사가 현장 조사 결과 우리 지역에서 북한 대인지뢰를 발견했으며 정전협정 위반으로 판단했다"며 "정부는 하루라도 빨리 강력한 응징에 나서야 한다"고 주장했다.

장 대표는 이번 사고의 배경을 두고 "문재인 정권이 휴전선 감시 초소(GP)를 철거하고 이재명 정권이 수수방관한 결과"라고 비판했다.

그러면서 "이재명 대통령은 여전히 입을 닫고 있다. 북한에는 찍 소리도 못하고 '음모론' 타령만 지겹게 반복하고 있다"고 목소리를 높였다.

이어 장 대표는 "대한민국 대통령이 아니라 북한 김정은의 '심기 경호관'"이라며 "이 대통령, 스스로 국군통수권자이기를 포기했다. 국민이 끌어내리기 전에 당장 그 자리에서 내려오라"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 30일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 여의도연구원 주최, 굿모닝 수요 정책 아카데미에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.30 jk31@newspim.com

◆합참 "북한군지뢰에 의해 우리 장병이 심각한 부상 당한 사건 발생" 발표

한편 강현우 합동참모본부 작전본부장은 이날 기자회견을 열고 "9월 21일 군사분계선 이남에서 정상적인 수색작전을 수행하던 우리 장병들이 북한군의 지뢰에 의해 심각한 부상을 당한 사건이 발생했다"고 밝혔다.

이어 "북한은 소위 '국경선 요새화' 등 한반도 긴장을 고조시키는 활동을 즉시 중단해야 하며, 북측의 사과와 함께 책임있는 조치를 강력히 촉구한다"며, "향후 발생하는 상황에 대한 모든 책임은 전적으로 북한에게 있다는 점을 분명하게 밝혀둔다"고 강조했다.

seo00@newspim.com