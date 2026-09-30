카카오 'AI 국민비서', 국민연금 연계…카톡으로 가입 신청

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 30일 AI 국민비서에 국민연금 연계를 했다.
- 이용자는 가입내역 조회와 임의가입 신청을 할 수 있다.
- 카카오는 공공서비스를 대화형으로 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임의가입 신청까지 대화로 처리
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 행정안전부와 시범 운영 중인 대화형 공공서비스 'AI 국민비서'에 국민연금 서비스를 연계한다고 30일 밝혔다.
이에 따라 이용자는 카카오톡 대화를 통해 국민연금 가입내역을 조회하고 임의가입 가능 여부 확인, 예상 보험료 계산, 가입 신청까지 할 수 있다.
카카오는 지난 17일부터 AI 국민비서에 국민연금 가입내역 조회 기능을 연동했으며 이날부터 임의가입 신청 기능을 추가했다.
이용자가 "국민연금 가입내역 알려줘"라고 입력하면 본인인증을 거쳐 가입기간과 납부내역을 확인할 수 있다. "임의가입 신청할 수 있어?"라고 질문하면 가입 자격 여부를 확인해 결과를 안내한다.
희망하는 소득월액을 입력해 예상 보험료를 계산하는 것도 가능하다. 임의가입 신청 시에는 기준소득월액을 입력한 뒤 예상 보험료와 안내사항을 확인하고 최종 동의하는 절차를 거친다. 본인인증이 필요한 단계에는 카카오 인증서가 활용된다.
카카오는 이번 연계를 통해 전업주부와 학생 등 국민연금 임의가입 대상자의 서비스 접근성이 높아질 것으로 기대하고 있다.
향후 국민연금공단과 협력해 관련 기능을 고도화하고 국민연금을 비롯한 다양한 공공서비스를 하나의 대화 흐름으로 이용할 수 있도록 AI 국민비서를 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com