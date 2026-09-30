신한은행, KCSI 은행산업 부문 13년 연속 1위

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고객 불편 개선부터 금융취약계층 보호까지

고객 중심 금융서비스 강화 성과 인정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 고객 중심의 서비스 혁신과 금융소비자 보호 노력을 인정받으며 한국산업의 고객만족도(KCSI) 은행산업 부문에서 13년 연속 1위를 차지했다.

신한은행(은행장 정상혁)은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 실시한 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 은행산업 부문 1위에 선정됐다고 30일 밝혔다.

30일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 인증패 수여식에서 박현주 신한은행 소비자보호그룹장(오른쪽)과 한수희 한국능률협회컨설팅 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한은행]

KCSI는 국내 산업별 상품과 서비스를 실제 이용한 고객을 대상으로 만족도를 조사해 평가하는 지표다. 신한은행은 2014년 이후 올해까지 13년 연속 은행산업 부문 정상에 오르며 고객만족도 분야에서 장기간 1위를 이어가게 됐다.

신한은행은 금융 이용 과정에서 고객이 겪는 불편을 찾아내고 이를 서비스와 제도 개선으로 연결하는 데 주력해왔다.

고객 접점에서 직접 의견을 수집하는 'Good서비스 경험조사'를 비롯해 고객 불편을 개선한 뒤 결과를 공유하는 '고객 편의성 혁신 프로젝트'와 '신한 새로고침' 등을 운영하고 있다.

디지털 금융 서비스의 편의성도 높였다. 은행뿐 아니라 증권·카드·라이프 등 주요 금융 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 '신한 슈퍼SOL'을 제공하고 있다.

인공지능(AI)을 활용한 이상거래탐지시스템(FDS)을 고도화하고 그룹사 간 의심거래 정보를 공유해 보이스피싱 등 금융사기 대응 역량도 강화했다.

금융취약계층을 위한 보호 체계도 확대하고 있다. 소비자보호부 등 7개 부서가 참여하는 '치매고객 금융보호 TF'를 운영해 고령 고객의 자산 보호와 금융사기 예방을 지원하고 있다.

이와 함께 신한 학이재, 시니어 맞춤형 ATM, 장애인 고객 대상 맞춤 상담 서비스 등을 통해 금융서비스 이용에 어려움을 겪는 고객의 접근성을 높이는 데도 힘쓰고 있다.

peterbreak22@newspim.com