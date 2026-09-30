코웨이, 고객만족도 조사 정수기·침대·비데 1위

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 30일 KCSI서 정수기·침대·비데 1위를 했다.
- 정수기 10년, 침대 6년, 비데 2년 연속 정상에 올랐다.
- 얼음정수기·비렉스·룰루 비데가 만족도 높였다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 정수기, 침대, 비데 부문 1위를 차지하며 3관왕을 했다고 30일 밝혔다.
코웨이는 이번 조사에서 정수기 부문 10년 연속, 침대 부문 6년 연속, 비데 부문 2년 연속 최고점을 획득하며 1위에 올랐다.
정수기 부문은 얼음정수기 5종 풀 라인업을 구축하며 초소형 디자인부터 대용량 제빙, 커피 추출까지 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춰 선택의 폭을 넓힌 점에서 우수한 평가를 받았다.
침대 부문에서는 '비렉스(BEREX)' 브랜드를 중심으로 한 슬립테크 혁신이 높은 만족도를 이끌어냈다. 매트리스에 안마와 스트레칭 기능을 더한 'M시리즈 안마 매트리스 침대'와 'R시리즈 스트레칭 모션베드' 등 숙면을 넘어 휴식과 회복까지 고려한 맞춤 수면 솔루션으로 새로운 고객 가치를 창출했다는 평가다.
비데 부문은 국내 비데 중 유일하게 비산 흡입 기능을 갖춘 '룰루 더매너 비데 플러스'가 높은 점수를 얻었다.
코웨이 관계자는 "고객 중심의 가치를 최우선으로 두고 일상 속에서 느끼는 본질적인 불편함을 해소하기 위해 세심하게 노력한 결과, 오랜 기간 고객 만족도 1위라는 결실을 지속할 수 있었다"며 "앞으로도 기술 혁신과 사용 편의성을 고도화하며 고객의 일상에 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com