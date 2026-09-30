롯데바이오로직스, 인천 한마음공원서 환경정화 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 롯데바이오로직스 봉사단이 29일 환경정화 활동했다.
- 인천 선학동 한마음공원서 플로깅과 분리수거를 했다.
- 회사는 지역사회 공헌활동을 지속하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스는 임직원 봉사단 'LB'가 지난 29일 인천 선학동 한마음공원 일대에서 환경정화 활동을 진행했다고 30일 밝혔다.
봉사단은 오전 9시부터 오후 3시까지 공원 일대를 걸으며 쓰레기를 줍는 '플로깅' 활동을 펼쳤다. 주변에 버려진 쓰레기를 수거하고 분리수거하며 지역사회 환경보호와 쾌적한 생활환경 조성에 동참했다.
롯데바이오로직스는 지난해 12월 인천경제자유구역청과 함께한 '사랑의 연탄 나눔'을 시작으로 지역사회 봉사활동을 이어오고 있다.
지난 1월에는 롯데그룹 대학생 봉사단과 연계해 인천 지역 아동센터 10여 곳에 방한용품과 학용품을 전달했다. 지난 4월에는 식목일을 맞아 인천 연수구 일대에서 나무 심기와 환경정화 활동을 진행했다.
회사는 앞으로도 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 지속가능한 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 방침이다.
롯데바이오로직스 관계자는 "이번 봉사활동을 통해 임직원들이 일상에서 환경보호를 실천하고 지역사회와 함께하는 의미를 되새길 수 있었다"며 "앞으로도 임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 지역사회에 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com