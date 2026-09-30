홈플러스, 내달 1일 삼겹살 반값…5일간 특가전

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먹거리·생필품 4000여종 구비

계란 30구 카드가 5490원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스는 다음달 1일 농협안심한돈 삼겹살·목심을 회원 대상으로 50% 할인 판매하는 등 다음달 5일까지 '맛있는 황금연휴 5일 특가전'을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 행사에는 먹거리와 생필품 등 4000여종을 준비했다. 개천절 연휴를 맞아 집밥용 축산물과 채소, 나들이용 간편식과 간식류 등을 할인한다.

홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB]

다음달 1일 한돈데이에는 농협안심한돈 삼겹살·목심을 마이홈플러스 멤버특가로 100g당 1990원에 판매한다. 다음달 2~5일에는 한돈 돼지고기 전 품목을 최대 50% 할인하고, 같은 달 1~5일 호주 청정우 척아이롤은 멤버특가로 40% 할인한 100g당 2340원에 내놓는다.

행사 기간 제주하우스밀감 1400g 한 박스는 멤버특가로 50% 할인한 6990원에, 호주산 네이블·카라카라 오렌지 1800g 한 봉은 각각 50% 할인한 7990원에 판매한다. 다음달 1~7일에는 채소 멤버특가 50% 할인 행사도 진행해 느타리버섯 150g은 990원, 양파 1800g은 2990원에 제공한다.

행복대란 30구는 행사카드 결제 시 5490원에 판매한다. 대상은 신한·삼성·NH농협·우리·롯데카드로 체크카드는 포함되며 BC·선불·법인·기프트카드는 제외된다.

다음달 1~7일 파이·비스킷 30여종은 5개에 9900원에 판매하고 신라면을 포함한 라면 20여종은 2개 이상 구매 시 10% 할인한다. 다음달 2~5일 심플러스 유기농 엑스트라버진 올리브유 500ml는 9900원에 1+1로 판매한다. 김치·유부초밥·치킨·너겟·두유 등도 1+1 행사 대상이다.

생물고등어 전 품목은 멤버특가로 40% 할인하고 햅쌀 10kg은 멤버특가 3만2900원에 판매한다. 홈플델리 실속모둠초밥 30입은 멤버특가 1만4990원에, 다음달 1~5일 홈플델리 버팔로윙봉 한 팩은 멤버특가 9990원에 제공한다.

할인 가격은 행사상품에 한해 적용한다. 점포별 취급 품목과 재고가 달라 조기 품절될 수 있으며 점포 휴무일은 행사에서 제외된다.

kji01@newspim.com