현대모비스, 램프사업 매각 본계약…OP모빌리티에 넘긴다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 프랑스 자동차 부품기업 OP모빌리티와 램프사업 매각을 위한 본계약을 체결했다. 램프사업을 분리한 뒤 매각하고 미래 모빌리티 핵심사업에 역량을 집중한다는 계획이다.
현대모비스는 30일 임시이사회를 열고 램프사업부문 물적분할 안건을 승인하고 OP모빌리티와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.
예정된 분할기일은 2027년 4월 1일이다. 현대모비스는 램프사업을 별도 법인으로 물적분할한 뒤 OP모빌리티에 매각할 예정이다. 분할 대상 사업부문에 속하는 구성원의 고용과 관련 권리·의무도 승계된다.
현대모비스는 지난 1월 OP모빌리티와 램프사업 양수도를 위한 업무협약(MOU)을 맺은 이후 거래구조와 사업분리 방안 등을 협의해왔다.
회사는 이번 매각을 통해 램프사업의 독립적인 경쟁력을 강화하는 동시에 신성장동력과 핵심사업에 자원을 집중한다는 방침이다. 향후 주주총회와 기업결합 신고 등 매각에 필요한 후속 절차를 진행할 예정이다.
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